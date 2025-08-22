Close Menu

„MAJSTORI GITARE“ Vrhunski glazbeni festival u Kneževom dvoru

Festival se održava u sklopu 55. Trogirskog kulturnog ljeta

Turistička zajednica grada Trogira u suradnji s udrugom GitaraSt s ponosom najavljuje drugo izdanje festivala „Masters of Guitar Festival Trogir“, koje će i ove godine ispuniti Knežev dvor vrhunskom glazbom. Nakon iznimno uspješnog prošlogodišnjeg premijernog izdanja, festival se vraća u još bogatijem programu, potvrđujući svoj status međunarodno relevantnog događaja.

Festival se održava u sklopu 55. Trogirskog kulturnog ljeta, a posebno ga krasi i potpora Veleposlanstva Španjolske u Republici Hrvatskoj, čime se dodatno naglašava međunarodni značaj i kvaliteta programa.

Program festivala 2025.:

  • 25. kolovoza 2025. / 20:00 sati – Knežev dvorOtvorenje festivala: Paco Seco (Španjolska) – „Guitarra Andaluza“Istaknuti španjolski gitarist donosi strastvenu glazbenu priču kroz koncert posvećen bogatoj andaluzijskoj tradiciji.
  • 27. kolovoza 2025. / 20:00 sati – Knežev dvorKoncert „Duo Vermeer“Silvia Escamilla (Španjolska) i Natan Zlodre (Hrvatska)Vrhunski gitaristički duo spaja dva glazbena senzibiliteta u programu koji donosi i klasična i suvremena djela.
  • 1. rujna 2025. / 20:00 h – Knežev dvorKoncert „Majstori tanga“ – Alessandro Deiana (gitara, Italija) i Fabio Furia (bandoneon, Italija)Publika će uživati u strastvenim i virtuoznim izvedbama argentinskog tanga u interpretaciji vrhunskih talijanskih umjetnika.

Festival „Majstori gitare“ pretvorio je Trogir u nezaobilaznu destinaciju ljubitelja glazbe. Spoj povijesnog ambijenta i umjetničkog izričaja jamči nezaboravan doživljaj za sve posjetitelje.

