„MAJSTORI GITARE“ Vrhunski glazbeni festival u Kneževom dvoru

Turistička zajednica grada Trogira u suradnji s udrugom GitaraSt s ponosom najavljuje drugo izdanje festivala „Masters of Guitar Festival Trogir“, koje će i ove godine ispuniti Knežev dvor vrhunskom glazbom. Nakon iznimno uspješnog prošlogodišnjeg premijernog izdanja, festival se vraća u još bogatijem programu, potvrđujući svoj status međunarodno relevantnog događaja.

Festival se održava u sklopu 55. Trogirskog kulturnog ljeta, a posebno ga krasi i potpora Veleposlanstva Španjolske u Republici Hrvatskoj, čime se dodatno naglašava međunarodni značaj i kvaliteta programa.

Program festivala 2025.:

25. kolovoza 2025. / 20:00 sati – Knežev dvor Otvorenje festivala: Paco Seco (Španjolska) – „Guitarra Andaluza“ Istaknuti španjolski gitarist donosi strastvenu glazbenu priču kroz koncert posvećen bogatoj andaluzijskoj tradiciji.

Istaknuti španjolski gitarist donosi strastvenu glazbenu priču kroz koncert posvećen bogatoj andaluzijskoj tradiciji. 27. kolovoza 2025. / 20:00 sati – Knežev dvor Koncert „Duo Vermeer“ – Silvia Escamilla (Španjolska) i Natan Zlodre (Hrvatska) Vrhunski gitaristički duo spaja dva glazbena senzibiliteta u programu koji donosi i klasična i suvremena djela.

– Vrhunski gitaristički duo spaja dva glazbena senzibiliteta u programu koji donosi i klasična i suvremena djela. 1. rujna 2025. / 20:00 h – Knežev dvorKoncert „Majstori tanga“ – Alessandro Deiana (gitara, Italija) i Fabio Furia (bandoneon, Italija)Publika će uživati u strastvenim i virtuoznim izvedbama argentinskog tanga u interpretaciji vrhunskih talijanskih umjetnika.

Festival „Majstori gitare“ pretvorio je Trogir u nezaobilaznu destinaciju ljubitelja glazbe. Spoj povijesnog ambijenta i umjetničkog izričaja jamči nezaboravan doživljaj za sve posjetitelje.