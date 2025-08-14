Majka koja je ubila dijete kod Ploča završila je u istražnom zatvoru. Ovo otkriva DORH

Kako saznaje Dalmacija Danas, Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku pokrenulo je istragu protiv 28-godišnje hrvatske državljanke, osumnjičene da je 9. kolovoza u Pločama počinila teško ubojstvo vlastitog novorođenog djeteta. Tereti se za kazneno djelo iz članka 111., točaka 2. i 3. Kaznenog zakona, za koje je predviđena kazna dugotrajnog zatvora.

Kako doznajemo Dalmacija Danas, Tužiteljstvo je zatražilo istražni zatvor, navodeći opasnost od utjecaja na svjedoke, mogućnost ponavljanja djela te potrebu neometanog vođenja postupka.

Sudac istrage prihvatio je prijedlog i okrivljenici odredio pritvor po svim osnovama.

Nalaz je pokazao da je smrt djeteta nastupila nasilno

Podsjetimo, u obiteljskoj kući je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska u subotu navečer pronašla beživotno tijelo novorođenčeta.

"Na mjestu događaja je obavljen očevid, a tijelo novorođenčeta prevezeno na Odjel patologije dubrovačke bolnice gdje je provedena obdukcija i nalaz je pokazao da je smrt djeteta nastupila nasilno", rekla je Andrijana Biskup iz PU dubrovačko-neretvanske.