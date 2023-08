MAJKA DJETETA S AUTIZMOM IVOŠEVIĆU 'Rado ću vas upoznati s autizmom, educirati, otvoriti vrata svog doma i pokazati što i kako autizam utječe na život!'

Vesna Golemac, majka autističnog djeteta, reagirala je na izjavu Maje Đerek da ju je zamjenik splitskog gradonačelnika Bojan Ivošević nazvao autističnom.

Evo što je napisala na svojoj Facebook stranici.

S obzirom da kao roditelji živimo "AUTIZAM" već punih 20 godina, nažalost i na sreću postali smo bolji ljudi!

Naš sin pokazao nam je bolji, humaniji, teži, ali pravedniji život koji se raduje malim stvarima.

Ono tipa probudili smo se, mogu se samostalno otuširati (on ne može) mogu otići na kavu (on ne može) radujem se tuđoj sreći kad kraj nas sjednu "zdravi momci " jer naš to nije!

Autizam ne laže, ne krade, ne ignorira, ne bira! Autizam je teški biološki razvojni poremećaj mozga.

Djeca s poremećajem iz spektra autizma i odrasle osobe s autizmom su na razini djece od 2 do 5 godina, bez obzira na njihovu starosnu dob i nažalost potrebna im je skrb i pomoć druge osobe 24 sata!

Vrijeđa me kao roditelja djeteta s autizmom usporedba svake nesposobnosti, netolerancije, nerazumijevanja, bahatosti i bezobrazluka osoba iz javnog političkog života koji se koriste tim izrazom "autistične osobe" da bi nekog uvrijedili i diskriminirali kao bezvrijedno biće!

Gospodine dogradonačelniče, ako vas tako mogu osloviti, Bojane Ivoševiću, ja kao roditelj osobe s autizmom, oštećenja 4 stupnja, sa 100 % invaliditetom rado će vas upoznati s autizmom, educirati, otvoriti vrata svog doma (KAD VI VEĆ NE MOŽETE OTVORITI VRATA NOVOG REGIONALNOG CENTRA ZA AUTIZAM SPLIT ) KAO PREDIZBORNO OBEĆANJE DO KRAJA MANDATA god. gradonačelnika Ivice Puljka i pokazati što i kako autizam utječe na život!

Sve osobe s invaliditetom u gradu Splitu nažalost diskriminirane su u svim sverama života, vi ste tu da im to olakšate i budete socijalno osjetljivi što se zapravo nije dalo uvidjeti iz dosadašnjeg mandata!

Nadam se da i za AUTIZAM NIJE KRIV HDZ I OPORBA već vaša nedovoljno upućena malenkost!

Stojim vam na raspolaganju!

Ponosna mama autističnog momka!