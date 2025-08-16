Majci i sinu zabranili pristup na javnu plažu na našem otoku, razlog je nevjerojatan

Na otoku Šipanu pored Dubrovnika, na plaži Priježba, jednoj ženi su zabranili da se dođe okupati. S obzirom na to da se pripremala "privatna večera" nitko od lokalnih ljudi nije smio prići plaži niti se na njoj kupati.

"U vlastitoj državi doživjela sam da mi se čovjek obrati na engleskom jeziku s 'excuse me' kad sam sa sinom došla okupati se na Priježbu. Rekao mi je da 'snimaju reality' pa da se zato tu ne mogu okupati! Ipak smo jednom skočili u more i otišli. Bijesna sam. Otjerao nas je s plaže koja ne može biti ničija, nego svih nas", objasnila je za Dubrovački vjesnik revoltirana žena.

Napomenula je kako turisti koji su opušteno ležali po okolnim ležaljkama nitko nije opominjao da tu ne mogu biti.

Iako je čovjek koji joj je zapriječio dolazak na plažu rekao da ondje snimaju reality, saznala je da se pripremala privatna večera. Bilo kako bilo nijedan od ta dva razloga nije relevantan da se nekome zabrani pristup pomorskom dobru.

Podsjetimo, pomorsko dobro kao opće dobro je stvar "res communes omnium" koja pripada svim ljudima te je u tom smislu pomorsko dobro neotuđivo, ne može biti objekt stjecanja prava vlasništva ni drugih stvarnih prava.