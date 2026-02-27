Maja Šuput zaintrigirala objavom: 'Ukrali smo auto i pobjegli ekipi'

Pjevačica Maja Šuput (46) i Šime Elez (27) uživaju zajedno u suncem okupanom Splitu. Na svojim društvenim mrežama objavila je niz videa s kojima su zainteresirali pratitelje. Oboje su bili vrlo elegantni, Maja je blistala u crnoj haljini, a Šime je odabrao bijelu košulju i odijelo.

'Uskoro novi projekt...', poručila je Maja, a onda je otkrila da su snimali reklamu. Kasnije su se ona i Šime provozali Splitom i maksimalno iskoristili prekrasan i topao dan.

'Odlučili smo malo ukrasti auto, čisto da malo pobjegnemo ekipi. Nemamo osiguranje', našalila se dok je snimala Šimu za volanom.

Bivši natjecatelj showa 'Gospodin Savršeni' i pjevačica su prošlog ljeta snimali zajedno spot za njezinu pjesmu, a čini se kako je nakon toga među njima zaiskrilo. Sredinom srpnja snimljeni su na luksuznoj jahti nedaleko od otoka Brača. Ubrzo su potvrdili da obožavaju provoditi vrijeme zajedno i tako potvrdili da su par.

Otada su posjetili niz prekrasnih lokacija. Najprije su posjetili Dubai, pa su početkom 2026. bili nekoliko tjedana na odmoru na Baliju u Indoneziji, a prije nekoliko dana bili su i u gradu ljubavi - Parizu. Svaki slobodan trenutak provode zajedno. Uspješno balansiraju karijeru i privatan život, a sa svakog putovanja ponesu lijepe zajedničke uspomene, piše Story.