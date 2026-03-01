Close Menu

Maja Šuput u zagrljaju trojice muškaraca, među njima je i folk zvijezda

I Šime je tu

Maja Šuput ponovno je privukla pažnju pratitelja na Instagramu, podijelivši djelić atmosfere s velikog koncerta održanog u splitskoj dvorani Gripe.

KADA ŽENE TULUMARE Maja Šuput i Ana Čagalj zajedno na koncertu na Gripama

Pjevačica je objavila fotografiju iz backstagea na kojoj pozira u društvu partnera Šime Eleza, večerašnjeg domaćina Boban Rajović te kolege Joško Čagalj Jole. Opuštena i nasmijana ekipa okupila se nakon Rajovićeva nastupa, a prema objavljenoj fotografiji jasno je da je iza njih večer ispunjena dobrom atmosferom i zabavom.

“Backstage crew”, kratko je napisala Maja uz objavu.

 

 
 
 
 
 
Podsjetimo, Rajović je u Splitu održao koncert nakon deset godina pauze, a prepunu dvoranu Gripe, osim publike, podrškom su ispunili i brojni kolege s domaće glazbene scene.

