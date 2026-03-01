KADA ŽENE TULUMARE Maja Šuput i Ana Čagalj zajedno na koncertu na Gripama

U splitskoj dvorani Gripe u subotu navečer održan je koncert „Drugo poluvrijeme“ Boban Rajović, koji se nakon dulje pauze vratio pred splitsku publiku.

Večer je započela nastupom DJ-a Paula, koji je zagrijao atmosferu i pripremio publiku za izlazak glavne zvijezde. Rajović je potom nizao svoje hitove, a dodatno iznenađenje uslijedilo je kada mu se na pozornici pridružio gost večeri, Joško Čagalj Jole. Splićanin je publiku podigao na noge izvedbama pjesama „Nosi mi se bijela boja“ i „Kada žene tulumare“, čime je dodatno rasplamsao atmosferu u dvorani.

Među publikom bila je i Jolina obitelj, supruga Ana Čagalj te kći Iva, koje su koncert pratile iz publike. Posebnu pažnju privuklo je društvo u kojem se Ana nalazila. Naime, večer je provela uz Maja Šuput, a djelić atmosfere podijelila je i na Instagramu.

Na fotografijama koje su objavljene na društvenim mrežama Ana i Maja pozirale su nasmijane, a objava je ubrzo prikupila brojne reakcije pratitelja.