Maja Šuput prvi put pred kamerom o bliskosti sa Šimom: "Ispalo je jako na brzinu, ali je ispalo savršeno"

Razbuktava se nova romansa na domaćoj sceni. Svjedoci su navodno proteklog vikenda vidjeli Maju Šuput i Šimu Eleza u trenutcima prisnosti na jednoj jahti pokraj Brača. Kemija sa snimanja novog videospota, očito se nastavila i nakon što su se kamere ugasile.

Ispalo je jako uvjerljivo pa ju je novinar IN Maganzina, Davor Garić zamolio da svim gledateljima potvrdi ili demantira - ima li tu nekih iskrica da su frcnule mimo kamera?

''A gledaj, onda sam ubila čar ako ti to sad kažem! Ja bih voljela, pošto smo mi prvi u treningu već danima, a ja ne znam jesmo li mi u trendingu zbog pjesme ili se ljudi idu uvjeravat ima li tu kemije ili nema, pa bih ja voljela da ljudi sami prosude kad pogledaju spot. Da li smo mi tako dobri glumci ili je to zaista prava kemija!'', bio je Majin odgovor, a oni koji su ih vidjeli kažu da si lijepo stoje.

''Hahaha...pa znam, meni sve lijepo dobro stoji. Mi smo stvarno Šimu pikirali kao frajera koji se zaista uklapa u nekakav vizual koji ja želim, ali ne samo ja jer ovo nije spot za mene, ovo je spot za gledatelje, pa sam razmišljala glavom drugih gledateljica... On izgleda tako malo talijanski, španjolski, mediteranski, ali ne hrvatsko mediteranski i nekako se spojio u taj istarski vibe. Ispalo je tako dobro da ni meni nije dobro! Evo, hahaha...'', kaže za IN Magazin.

"Bila je srijeda, četvrtak, a spot se snima u nedjelju. Ja zovem čovjeka"

Je li u pitanju ljetni flert ili Majino srce ponovno zaljubljeno kuca, teško je procijeniti, no sigurno je da je odabir Šime za ulogu u njezinu videospotu, pravi pogodak.

''Bila je moja ideja jedna druga, imala sam ideju tri dečka, tri cure jer je spot snimam u jednoj prekrasnoj vili. Imali smo toliko malo vremena za tu organizaciju, onda smo nazvali agenciju, tražili modele, nismo mogli naći, ja sam svaki dan na putu. Onda su me nazvali moji dečki, menadžerica, i svi su rekli ''Zakaj ne nazoveš Šimu?'' Bila je srijeda, četvrtak, a spot se snima u nedjelju. Ja zovem čovjeka - Čuj, moji su rekli da bi bilo zgodno da snimiš spot sa mnom. A on je rekao - a kad je to? Za tri dana! Dobro! I to je to! Niti je on pitao, niti je tražio pjesmu, ma ništa nije pitao. Ispalo je jako na brzinu, ali je ispalo savršeno.

Ispalo je''.

To je obrada jedne eurovizijske pjesme. Je li to mala naznaka da ćemo Maju sljedeće godine gledati na Euroviziji?

''Ne! U mom slučaju to je prepjev pjesme od Eleni Fureira, a ona je prepjevala od ovog, a ja sam njen prepjev prepjevala, tako da ne, nikakav Eurosong, pjesma nam se samo svidjela!'', kaže.

"Pusti maminu! Jer se ne može sjetiti kako se pjesme zove"

Novu maminu pjesmu već je svladao i odobrio i njezin Bloom.

''Je, je, sad zna od početka do kraja. Trebalo mu je dva tri slušanja i sad samo - Pusti maminu! Jer se ne može sjetiti kako se pjesme zove, a mami muka. Al dobro je to, do nekidan je išao s harmonikom po gradu i pjevao Svatovsku! Ja rekoh još će nam ljudi počet ubacivat novce, ali sad je ta nova mamina, ali ja sam sretna jer ni meni nije dosadila, nego dapače, jedva čekam da je počnem pjevat na koncertima''.

Ljeto je radno, baš svaki dan nastupa ili će malo i odmoriti?

''Imam dva tri dana radim, pa dva tri dan odmora, standardno!''.