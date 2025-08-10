Maja i Šime nedjelju provode na Korčuli: ’Prvo su se držali odvojeno, skrivali su se’

Ponovno su viđeni Maja Šuput i Šime Elez u zajedničkom provodu, a ovaj put na Korčuli. Nešto iza podne u nedjelju ukrcali su se na brod i otišli u nepoznatom smjeru.

- Prvo su se držali odvojeno i skrivali se od znatiželjnih pogleda. Slika je ulovljena iz automobila, a zatim su se zajedno brzo ukrcali na brod i odvezli se u nepoznatom smjeru. I ostali prolaznici su ih znatiželjno gledali - priča čitateljica 24 sata.

Podsjetimo, Šime ovog ljeta rado prati Maju u njenoj turneji obalom i ljetnim nastupima. Dok su prekjučer bili na dubrovačkom području i uživali u Zatonu, jučer je Maja nastupala u Blatu na Korčuli. Danas su Maja i Šime zaplovili u nepoznatom smjeru s Korčule...

Video pogledajte OVDJE.