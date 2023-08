Maja Đerek o 'vrućim temama': "Puljak i Ivošević su izvršitelji HDZ-ovih želja, pustili su na mene bijesne pse"

Suradnja između splitskog gradonačelnika Ivice Puljka i pročelnice za imovinu Maje Đerek završila je prošlog petka. Puljak je na konferenciji za medije obznanio da je suspendirao Đerek, a konačna odluka o suspenziji znat će se nakon odluke Službeničkog vijeća. Od tada ne staju optužbe između ove dvije naočigled oštro sukobljene strane.

Nakon što je Index jučer razgovarao s Ivicom Puljkom, donose razgovor s Majom Đerek koja je oštro kritizirala rad splitske gradske uprave, ali i otkaz za koji, kako tvrdi, do Puljkovog obraćanja javnosti u petak nije niti znala.

U subotnjem priopćenju naveli ste da ćete u nedjelju pojasniti situaciju oko Small Malla i Noštroma. Pritom ste spominjali i pogodovanje HDZ-ovim i Kerumovim kadrovima i cenzuri pročelnika u Gradu Splitu. Ipak se na kraju niste oglasili po tom pitanju. Zašto? Što ste to htjeli pojasniti građanima oko ovih situacija?

Nakon mog priopćenja u subotu interes medija je velik pa sam odlučila kroz intervjue sve razjasniti. Jučer sam to napravila za 24sata, a danas vama. S obzirom na to da sam trenutno na bolovanju, ni fizički ne mogu sve stići.

Što je, po vama, sporno oko Small Malla i Noštroma?

Najveći sukob se dogodilo oko Peškarije. Ja sam za to saznala iz novina. Saznala sam da je prostor dan na duže od 30 dana bez natječaja restoranu Noštromo i da nitko to ne smatra spornim. Isti dan kad sam saznala, obratila sam se Puljku, Ivoševiću i ostalima i rekla im da je ovo protivno propisima. Uvjeravali su me da natječaj nije potreban, pogotovo Ivošević.

Doslovno su me pitali što će natječaj za jednu ribarnicu. Rekli su da pričekam, da će tražiti više pravnih mišljenja. Htjeli su me odgovoriti od naloga da se ide na natječaj. Unatoč tome sam napisala svoje pravno mišljenje i poslala ga dogradonačelniku Kuzmaniću i direktoru Parkova i nasada.

Shvatila sam, ukoliko se ne ide javno s tom objavom i ne reagira odmah, da se radi o pogodovanju. Na svaki način sam htjela zaštititi Grad i instituciju gradonačelnika. Više puta sam mu sama govorila da radim u interesu Grada i njega kao gradonačelnika, da spriječim ovakva postupanja.

Nakon toga su krenuli direktno na mene. Počele su priče po gradu da sam luda, da radim to zbog svoje promocije. Ivošević i pročelnica Grgić govorili su da se radi o komunalnoj infrastrukturi i da nije potreban natječaj. Podsjećam da je Puljak u kampanji rekao da se zalaže za javne natječaje svugdje, pa i ondje gdje nije zakonski potrebno.

Vlasnik Noštroma je čak u novinama rekao da je na ulici dogovarao korištenje tog prostora sa svima. Nakon toga je u javnost izašao onaj famozan mail od kolegice Grgić i Ivoševićevo vikanje na mene, a što sam prijavila Puljku. Osjećala sam ogroman pritisak na svoj rad.

Smatrala sam da predmet Small Mall treba dodatnu provjeru. Ja nisam sudjelovala ni u jednom aktu, niti su svi predmeti bili kod mene. Najveći dio je bio u odjelu za izgradnju (sve dozvole). Prije par mjeseci sam rekla Ivoševiću da smatram da se taj predmet treba uputiti Uskoku.

On mi je rekao da je već upućeno. Isti dan kad je održana sjednica Gradskog vijeća, tražila sam da se opet proslijedi Uskoku, što sam i napravila jer su vijećnici inzistirali na tome. Gospodin Ivošević je pred novinarima govorio da sam ja pregledala te ugovore i uzeo mene kao štit za nešto što nisam rekla.

Govorio je da sam ja rekla da su svi ti ugovori ispravni. Ne mogu stati iza pravne ispravnosti tih ugovora. Sklapali su se puno prije i o njima mišljenje trebaju dati tijela kaznenog progona i više pravnih stručnjaka. Jedno je mišljenje o pravu građenja, a drugo je je li se pogodovalo kome i što stoji iza tih ugovora i dozvola.

Kako komentirate potez gradonačelnika o otkazu, a prije dva tjedna vas je podržavao i zaštitio kada ste prijavili napad? Kako je odjednom došlo do toga?

I meni je to neshvatljivo. Moram napomenuti da je do te press-konferencije nakon napada na moju obitelj došlo na moje izričito inzistiranje da se konačno nešto poduzme od strane gradonačelnika Puljka. Naime, mjesecima prije toga gradonačelnik mi je pružao vrlo malu ili nikakvu javnu potporu oko napora da se počne s uvođenjem reda.

Time je bio izigran naš dogovor nakon što sam na natječaju izabrana za pročelnicu. Tada mi je jasno rečeno da se želi ići u javnost sa zlouporabama. Svi smo bili svjesni da će biti ogromnih otpora jer su interesi ogromni. Međutim, kada sam kao pročelnica počela koristiti svoje zakonske ovlasti - gradonačelnik se potpuno povukao te zajedno s Juricom Galešićem počeo pričati o političkoj šteti. Dakle, totalna preobrazba i odustajanje od dogovora zbog čega sam uostalom došla iz Zagreba u Split.

Jesu li trzavice postojale prilikom vaše nedavne zajedničke press-konferencije na kojoj ste pričali o pritiscima i prijetnjama s kojima se susrećete otkada ste na mjestu pročelnice za imovinu u Gradu Splitu?

Ta press-konferencija nije organizirana zbog pritisaka i prijetnji, nego zato što su već započeli fizički napadi na moju obitelj i dom u Zagrebu i podstanarski u Splitu. Dakle, tek kada je situacija potpuno eskalirala.

Sve je prijavljeno policiji, sama sam inzistirala da se nađe snimka napada, identificirala sam na snimci napadača, ali policija ne želi objaviti snimku napadača i da javnost pomogne u prepoznavanju. Pritisci i prijetnje su počeli puno prije tog napada na obitelj i gradonačelnik je o svemu bio obaviješten.

Je li vam Ivica Puljak ranije prigovorio za vaš rad?

Za rad nikada.

Prigovori su se isključivo ticali želje da se kontroliraju sva javna istupanja i to isključivo preko PR-a stranke Centar Jurice Galešića. Dva tjedna prije suspenzije o mojem radu i požrtvovnosti gradonačelnik je izrazito pohvalno govorio pred kamerama. Dakle, sama suština mojeg rada nikada nije bila upitna.

Pokušavala sam raditi svoj posao najbolje što mogu, cijeli dan sam radila, ulazila sama u svaki predmet, pokušavala davati stručne i najbolje prijedloge, razotkrivala nezakonitosti i o svemu upozoravala svoje nadređene.

Međutim, ono što je bio dogovor, da ću raditi autonomno svoj posao kao stručna osoba bez upliva politike, naprosto se nije dogodilo. Već nakon dva mjeseca se pokazalo da sam trebala biti njihova PR lutkica, da se u javnosti pokaže da se uvodi red, ali nije bilo tako.

Konkretno, kad bih god upozorila na neku štetu s pravne strane, spominjali bi mi političku štetu. Primjerice, kad sam ih upozorila da određeni kadrovi u Banovini ne rade svoj posao i da rade nezakonito, nisu ih htjeli sankcionirati. Tu se mahom radi o HDZ-ovim i Kerumovim kadrovima.

Napominjem kako nisam tražila da mi se plati niti jedan prekovremeni sat, nisam išla na službena putovanja kao druge pročelnice niti tražila bilo kakve beneficije. Suspenzija je valjda nagrada za isto.

Moram reći da sam iznenađena ovakvim ponašanjem. Neki članovi predsjedništva Centra su se oglasili i rekli da su oni odlučili prekinuti suradnju sa mnom. Ja nisam bila u suradnji sa strankom Centar.

Temeljem javnog natječaja sam izabrana za pročelnicu i po zakonu se zna kako se suspendiraju pročelnici. Mora se utvrditi teška povreda službene dužnosti. Dali su sebi pravo da na stranačkom sastanku donesu odluku o prekidu suradnje sa mnom, ne poštujući zakon, ne poštujući činjenicu da se mora dogoditi teška povreda službene dužnosti, ne poštujući to da ja nisam nikad dobila nijednu pisanu opomenu za rad i ne poštujući to da bi o svemu trebao odlučiti službenički sud, a ne tijela stranke Centar.

