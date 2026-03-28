Mađari sve češće kupovinu obavljaju u Hrvatskoj. Kažu da je jeftinije

Kupci iz Mađarske sve češće dolaze u trgovine u hrvatskom pograničnom području, osobito u Baranji, gdje najviše kupuju meso, mesne prerađevine, sireve, cigarete i razne prehrambene proizvode, piše Glas Slavonije.

Prema stanovnicima Belog Manastira, posljednjih mjeseci u trgovinama je sve više mađarskih kupaca, a neki trgovci planove i kalkulacije sve više prilagođavaju upravo toj potražnji. Sugovornici iz trgovina i građani kažu da Mađari uglavnom kupuju veće količine robe, osobito krajem tjedna.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U trgovinama najčešće traže veće komade svinjskog mesa, poput vratine, buta, plećke i slanine, a kupuju i sireve, slatkiše, gotova jela te duhanske proizvode. U Belom Manastiru zabilježeni su i slučajevi kupnje većih količina cigareta, pri čemu pojedini kupci na blagajnama ostavljaju stotine eura. Jedan od razloga za takve kupnje su razlike u cijenama. Sugovornici iz trgovina navode da je svinjetina u hrvatskim trgovačkim lancima i do 30 posto jeftinija nego u Mađarskoj, dok su neke vrste sireva u Hrvatskoj i do pet eura jeftinije.

Promjena smjera kupovine posebno je uočljiva u odnosu na ranija razdoblja. Prije Domovinskog rata, tijekom rata i neko vrijeme nakon njega, stanovnici Hrvatske često su odlazili u kupnju u Mađarsku. Posljednjih godina taj se trend promijenio, pa su mađarski kupci sve prisutniji u hrvatskim trgovinama.

Hrvati su 2022. u većem broju odlazili u Mađarsku po gorivo, no taj je trend oslabio nakon što je kupnja goriva po povlaštenim cijenama za strance najprije ograničena, a zatim i ukinuta. Iako se u Mađarsku i dalje povremeno odlazi po pojedine proizvode, takve kupnje više nisu ni približno masovne kao nekad. Na stranicama Europske komisije navodi se da unutar Europske unije postoji sloboda kretanja robe, ali i određena ograničenja za prijenos pojedinih proizvoda iz jedne države članice u drugu. Kad je riječ o robi za osobnu potrošnju, dopušten je prijenos mesa i mliječnih proizvoda, kao i voća, povrća i rezanog cvijeća uz određene uvjete.

Ograničenje količine

Za duhanske i alkoholne proizvode vrijede pravila prema kojima roba mora biti namijenjena vlastitoj potrošnji, a ne daljnjoj prodaji. Države članice mogu odrediti vlastite orijentacijske količine, ali ne ispod razina definiranih na razini EU-a. Među tim količinama su 800 cigareta, jedan kilogram duhana, 10 litara jakih alkoholnih pića, 20 litara pojačanog vina, 90 litara vina i 110 litara piva.

Kad je riječ o gorivu, u ovom trenutku nema naznaka jačeg "benzinskog turizma" iz Mađarske prema Hrvatskoj na području Belog Manastira. Cijene goriva u dvije zemlje razlikuju se ovisno o lokaciji i vrsti benzinske postaje, a u Mađarskoj se mijenjaju dvaput tjedno. Sugovornici iz pograničnog područja kažu da mađarski kupci u Hrvatsku ne dolaze samo po kupnju, nego često nakon obilaska trgovina odlaze i na ručak u lokalne restorane. To pokazuje da su prekogranične kupnje i dalje važan dio svakodnevice uz granicu, ali s bitno drukčijim smjerom nego prije.