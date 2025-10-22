Macha Ravel i Nikola’s Cage u Kocki

U subotu, 25. listopada, u Amfiteatru Doma mladih u Splitu održat će se prvo live izdanje programa GRL PWR, u organizaciji Kluba Kocka. Nastupit će Macha Ravel u pratnji tročlanog benda te zadarski bend Nikola’s Cage.

Macha Ravel, glazbenica i autorica rođena u Zagrebu, odrasla u Francuskoj, a nekima poznatija kao Muha, istakla se na regionalnoj sceni s autentičnim glazbenim i modnim izričajem koje ćete teško stavit u već postojeće kalupe.

Godinu 2025. obilježili su singlovi “Ako smo isti” i “Lutkica”, koji su naišli na snažan odjek publike i medija. Posebno “Lutkica”, koja je tijekom rujna ove godine postala viralni TikTok hit, s više od 1.000 korisničkih videa diljem regije. Emocija, atmosfera i izražajna jednostavnost pjesme pronašle su svoj put do publike – organski, bez algoritamske formule.

Spot singla Lutkica osvaja nagradu za najbolji glazbeni video na SoAlive Music Conference u Bugaskoj.

Svoj alt-pop repertoar izvodi u pratnji cura većini poznatima kao bend Foster: Sara Mihaela Dedić (gitara, vokal), Lana Beović (bas, prateći vokali) i Ivana Županović (bubnjevi), dajući svemu pop-metal prizvuk.

Kao podrška dolazi zadarski bend Nikola’s Cage, osnovan 2018. godine. Njihovu glazbu karakteriziraju moćna ritam sekcija, teški riffovi i emotivni, introspektivni tekstovi. Zvuk im je inspiriran bendovima poput Alice In Chains, Pantere i System Of A Down. Andera Dugandžić aka. Soorowah (vokal), Lucia Cigić (bas), Robert Delija (gitara) i Luka Krističević (bubnjevi) spajaju elemente alternativnog i nu-metala u autentičnu cjelinu kakva se rijetko čuje na ovim prostorima.

2019. osvojili su prvo mjesto na ST-ART festivalu u Splitu, 2025. na HušKAJ i RocKA festivalima te drugo mjesto na Ljetu na Zagrebačkom Velesajmu. Nedavno su objavili svoj prvi singl Same Mistake u suradnji s producentom Grancom. Pjesma je naišla na pozitivan regionalni medijski odaziv, posebno u zadarskoj i dalmatinskoj sceni.

Za glazbu prije i nakon koncerata zadužene su Anatolija i Keni iz GRL PWR kolektiva.

Vrata i šank otvaramo u 20 sati, a koncert počinje u 21 sat u amfiteatru Doma mladih.

Karte možete kupiti na ulazu po cijeni od 10 eura.