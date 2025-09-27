Ma, tko bi im dao te godine? Kad vidite kako plešu, skaču i potežu konop ostat ćete 'paf'. Okupili su se u Žrnovnici na 16. Sportskom susretu umirovljenika

Umirovljenici iz Splita, Žrnovnice, Trogira, Omiša i Vrgorca dokazali su da zabava ne poznaje godine!

Ovogodišnji 16. Sportski susret umirovljenika održane su u Žrnovnici, a sudionici su uživali u veselom druženju s domaćinima iz SUH Žrnovnica. Prvo okupljanje održano su u žrnovskoj Bašti, a potom su se sudionici preselili u prekrasni ambijent Antoničnog mlina.

Na otvaranju igara natjecatelje su pozdravili domaćini, predsjednica podružnice SUH Žrnovnica, Darija Bujas i potpredsjednik Edo Kovačević.

Sudionici su se natjecali u nekoliko omiljenih disciplina, među kojima su pikado, karte, balote i potezanje konopa. Karte i pikado su se igrali u Bašti, balote (op.a. najtraženija disciplina) te kao šećer na kraju potezanje konopa u Antoničnom mlinu.

Predsjednik županijskog povjerenstva Sindikata umirovljenika Hrvatske Splitsko-dalmatinske županije, Tonći Barada, zahvalio je svim sudionicima na sudjelovanju te je istaknuo koliko su ovakvi susreti važni za poticanje aktivnog života među starijom populacijom. Posebno se zahvalio predsjednici SUH-a Hrvatske, Višnji Stanišić na dolasku u Split i sudjelovanju na 16. Sportskom susretu umirovljenika.

- Jako nam je lijepo u ovom ambijentu Antoničinih mlinica, koje imaju svoju bogatu povijest. Ovdje smo kako bismo uživali u ovim divnim trenucima i sportskom druženju koje se odvija u četiri discipline: pikado, larte, potezanje konopa i balote. Posebno je zanimljivo što su s nama različite generacije umirovljenika jer imamo sudionike i starije od 90 godina. Raduje nas što se družimo i stječemo nova prijateljstva.

Smatram da su umirovljenici danas pritisnuti svim događanjima vezano za mirovine, s malim iznosima koji se većinom utroše na troškove stanovanja i hrane, pa im na kraju ostane vrlo malo ili ništa. Nama je zato posebno drago kada se okupimo u sportskom duhu i natječemo, to je trenutak radosti i zajedništva - rekao nam je Barada.

Upitali smo ga tko se sve može pridružiti Sindikatu umirovljenika?

- Bilo koja punoljetna osoba - kazuje nam te dodaje:

Za svoje članove organiziramo razne izlete, banjsko liječenje, tribine, mjerenje šećera i tlaka, nordijsko hodanje, a imamo iznimno puno aktivnosti. Raduje nas da nam se priključuje velik broj umirovljenika te da uživamo zajedno, putujemo i družimo se - ističe.

Čudo od organizacije

Cijeli događaj u Žrnovnici ove godine bio je pravo malo čudo organizacije, a zasluge za to pripadaju predsjednici SUH podružnice Žrnovnica, Dariji Bujas, koja je uz neumornu pomoć podpredsjednika Ede Kovačevića, uspješno pripremila sportski susret za više od 150 umirovljenika iz Splita, Trogira, Omiša, Vrgorca i same Žrnovnice.

Od prvih priprema do samog dana natjecanja, sve je osmišljeno tako da svaki sudionik osjeti dobrodošlicu, veselje i zajedništvo, a prekrasni ambijent Bašte i Antoničnog mlina samo je dodatno obogatio cijelo iskustvo.

- Velika nam je čast i radost što smo i ove godine ugostili umirovljenike iz Splita, Trogira, Omiša, Vrgorca na našem 11. Sportskom susretu. Bašta i Antonični mlin postali su danas mjesto smijeha, veselja i druženja, a srce mi je posebno ispunjeno kada vidim različite generacije naših umirovljenika, od onih koji su tek zakoračili u zlatne godine do sudionika starijih od 90 godina, kako zajedno uživaju.

Ovi trenuci potvrđuju ono u što vjerujemo u SUH podružnica Žrnovnica: da stariji ljudi trebaju i mogu biti aktivni, angažirani i sretni. Druženja poput ovog podsjećaju nas da život nakon umirovljenja može biti ispunjen, razigran i pun novih prijateljstava.

Veselimo se budućim susretima, novim smiješnim i sportskim izazovima te trenucima koji nas spajaju i jačaju našu zajednicu - kazala nam je predsjednica podružnice Žrnovnica SUH, Darija Bujas.

Riječ smo prepustili potpredsjedniku Edi Kovačeviću, čiju je energiju riječima jako teško opisati.

- Aha, kakav je to bio lijep dan danas u našem selu! Bilo je pomiješano i malo kaotično na početku, ali je sve opet došlo na svoje mjesto. Trebalo je odnijeti puntiželu i matune kod Igora na igralište da se mogu igrati dvije ekipe odbote (op.a. istovremeno). Srdačno zahvaljujemo što su nas pustili da igramo. Naše dame su opet pobijedile na balote. Tko zna, zna - govori nam Edo te dodaje:

- U bašti smo se skupili, skoro 150 ljudi i bilo je lijepo i veselo. Opet se zahvaljujemo našim vatrogascima na srdačnoj pomoći u postavljanju i čuvanju stolova i klupa od početka do kraja, te nakon toga njihovom vraćanju na mjesto. Moram još dodat mi smo zadovoljni - rekao je Edo.

Jasno je da ovakvi sportski susreti među umirovljenicima pružaju priliku za aktivno sudjelovanje, ali i za međusobno druženje. Divno je bilo gledati ih kako se zabavljaju, pjevaju i plešu.