Ma kakva francuska salata? Ova verzija koju su nekoć pravile naše bake, ponovno je postala hit

Francuska salata gotovo je nezaobilazna na zimskim zabavama i obiteljskim okupljanjima. Odlično se slaže s raznim mesnim narescima, sirom, prepečenim kruhom ili krekerima. No u posljednje vrijeme dobila je ozbiljnu konkurenciju – riječ je o balkanskoj verziji bogate, kremaste salate koja oduševljava okusom i jednostavnom pripremom, prenosi N1.

To je takozvana vlaška salata – jednostavna za pripremu, a okusom osvaja i najzahtjevnije gurmane. Ipak, budite oprezni: prava je „kalorijska bomba“, pa se preporučuje u manjim količinama. Najbolje ju je poslužiti kao predjelo, uz kruh i komadić suhe salame. Sve sastojke lako ćete pronaći u bolje opremljenim trgovinama, a priprema je vrlo jednostavna i znatno brža od pripreme francuske salate.

Sastojci za vlašku salatu:

300 g feta sira

250 g pečenih crvenih paprika

2 tvrdo kuhana jaja

100 g mesnate slanine

50 g majoneze

1 ljuta paprika (po želji)

češnjak u prahu (po ukusu)

Priprema:

Pečene paprike očistite i narežite na kockice. Slaninu također narežite i popržite dok ne postane hrskava. U dublju posudu stavite feta sir i izgnječite ga vilicom. Dodajte narezane paprike i promiješajte. Zatim umiješajte sitno nasjeckana kuhana jaja, majonezu i na kraju poprženu slaninu. Sve dobro promiješajte. Začinite češnjakom u prahu po ukusu i provjerite treba li dodati još soli. Ako volite ljuto, ubacite sitno nasjeckanu ljutu papriku.

Salatu prebacite u posudu s poklopcem i stavite u hladnjak najmanje dva sata prije posluživanja.

Dobar tek!