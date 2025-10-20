Luka Burilović izabran za četvrti mandat na čelu HGK

Luka Burilović izabran je za predsjednika HGK u mandatnom razdoblju od 2026. do 2030. godine. Tako je danas jednoglasno odlučila Skupština HGK, najviše tijelo upravljanja Hrvatske gospodarske komore, na 10. sjednici održanoj u Zagrebu. Skupštini je prisustvovalo 88 od ukupno 93 člana. Aktualni predsjednik HGK bio je jedini kandidat, stoga su članovi Skupštine o izboru glasali javno, u skladu s odredbama Poslovnika o radu Skupštine. Buriloviću je ovo četvrti mandat na čelu Komore, a na čelno mjesto došao je 1. travnja 2014. godine.

Za sljedeći mandat istaknuo je tri stupa djelovanja – zagovaranje interesa tvrtki, podizanje konkurentnosti gospodarstva i otvaranje novih tržišta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Govorimo o još snažnijem pozicioniranju Komore u strateškim gospodarskim temama. U protekle četiri godine s tim smo ciljem uputili više od 340 zakonskih prijedloga. Za podizanje konkurentnosti ključne su digitalizacija poslovanja, poticanje inovacija te suradnja s obrazovnim sustavom – jer bez adekvatne radne snage sve pada u vodu. Kada govorimo o međunarodnom poslovanju, mi jesmo malo, ali i otvoreno tržište. Upravo je zato ključno jačanje međunarodne prisutnosti naših tvrtki,“ rekao je Burilović.