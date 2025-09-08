Ludnica u kvalifikacijama: Italija pobijedila Izrael 5:4, Gattuso bijesan na obranu

Talijanska reprezentacija upisala je drugu pobjedu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026., ali način na koji su do nje došli zabrinuo je izbornika Gennara Gattusa. Na neutralnom terenu u Debrecenu, Italija je nakon prave golijade svladala Izrael rezultatom 5:4.

Dvaput gubili, dvaput se vraćali

Izrael je šokirao Azzurre već u prvom dijelu – Manuel Locatelli nespretno je pogodio vlastitu mrežu, a potom je Dor Peretz zabio za 2:1. Italija je oba puta pronašla odgovor zahvaljujući Moiseu Keanu, koji je s dva pogotka održavao momčad u igri.

Nakon toga Mateo Retegui majstorski je asistirao Matteu Politanu petom za 3:2, a Giacomo Raspadori zabio je za 4:2 nakon sjajne akcije s Frattesijem i Tonalijem. No, obrana je opet zakazala – Bastoni je postigao autogol, a Peretz svojim drugim pogotkom donio je novo izjednačenje (4:4).

Tek u sudačkoj nadoknadi Italija je stigla do pobjede – Sandro Tonali uputio je ubačaj koji je prošao kroz gužvu u kaznenom prostoru i završio u mreži za konačnih 5:4.

"Najluđa utakmica u mojoj karijeri"

"Italija je večeras igrala ubojitu utakmicu, ovo je najluđa koju sam doživio kao trener. Primamo previše smiješnih golova i to je veliki problem. Kada vodiš 4:2, ne smiješ dopustiti da se protivnik vrati. To je odgovornost mene i mog stožera, a ne igrača", rekao je Gattuso za RAI Sport i Sky Sport Italia.

Dodao je kako je Italija "luda momčad" koja puno zabija, ali i previše lako prima pogotke:

"Moramo postati čvršći. Dečki zaslužuju pohvale jer su se svaki put vraćali, ali reprezentacija poput Italije ne smije izgledati ovako krhko."

Italija druga u skupini

Unatoč problemima, Italija je nakon dvije utakmice s Gattusom na klupi upisala dvije pobjede i nalazi se na drugom mjestu skupine iza Norveške.

"Najviše me veseli mentalitet. I kada nismo igrali dobro, pokazali smo srce i želju da reagiramo. Malo više iskustva i koncentracije, mogli smo mirnije završiti utakmicu. Ako želimo napraviti nešto veliko, moramo se podići na višu razinu", zaključio je Gattuso.