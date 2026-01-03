Ludilo se nastavlja! Hajduk već trećeg dana nove godine na 30.000 članova

Nogometni klub HNK Hajduk Split početak nove godine dočekao je s vrijednim članarskim jubilejem. Trećeg dana 2026. godine klupski brojač članova dosegnuo je brojku od 30.000, čime je nastavljen snažan trend rasta članstva koji Hajduk bilježi posljednjih godina.

Iz kluba su tom prigodom podsjetili navijače da se učlanjenje ili obnova članstva može obaviti jednostavno i brzo putem službene internetske stranice Hajduka, naglašavajući važnost podrške članova kao temelja klupske snage i identiteta.

Dosezanje brojke od 30 tisuća članova još je jedna potvrda snažne povezanosti kluba i njegovih navijača, koji i u novoj godini nastavljaju pokazivati privrženost bijelima.