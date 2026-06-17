Lovren ponovno obukao kultni dres i poslao moćnu poruku Vatrenima

Hrvatska protiv Engleske otvara nastup na Svjetskom nogometnom prvenstvu, a podrška im stiže sa svih strana! Među onima koji s posebnom pažnjom prate reprezentaciju je i Dejan Lovren.

Legendarni hrvatski reprezentativac objavio je fotografiju na Instagramu koja je odmah privukla pozornost navijača.

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Ponovno je obukao dres s već kultne utakmice četvrtfinala SP-a protiv Brazila u Kataru, navukao kopačke, oko vrata stavio krunicu, a u ruci je držao čašu bijelog vina.

I to, kako je sam dao naslutiti, potpuno zasluženo nakon reprezentativne mirovine.

"Dres 6 još uvijek savršeno stoji, samo što sad umjesto sprinta radim sprint do frižidera po vino. Kondicija je tu – samo je malo prebačena na kauč mod", poručio je Lovren u opisu ispod objave na Instagramu, a onda za kraj poručio:

"Sretno dečki, ajmoooooo."

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Dejan Lovren (@dejanlovren06)