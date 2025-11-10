Lovac ranjen u Glavini Donjoj. Teško je ozlijeđen, u bolnici je

9. studenog 2025. godine u mjestu Glavina Donja, u Imotskom polju, za vrijeme aktivnosti povezanih s lovom, 35-godišnjak je prilikom punjenja svoje lovačke puške koju legalno posjeduje, iz za sada neutvrđenih razloga, ispalio streljivo koje je pogodilo 50-godišnjaka koji se u tom trenutku nalazio udaljen više od 10-ak metara.

Ozlijeđenom muškarcu, također lovcu, pružena je liječnička pomoć u splitskoj bolnici, gdje je utvrđeno da je zadobio tešku tjelesnu ozljedu glave i zadržan je na liječenju.

Po završetku kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu za kazneno djelo Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom 35-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku.