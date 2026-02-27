Lovac Krešo iz 'Potjere' izjavom izazvao burne reakcije: 'Tako u Hrvatskoj uglavnom govore Srbi'

Krešimir Sučević-Međeral, lovac iz kvizova 'Potjera i 'Superpotjera' te lingvist, gostovao je u podcastu 'Špica s Macanom' gdje je pričao o tome jesu li hrvatski i srpski isti jezik.

'Jezici su vezani uz nekakve nacije. Dakle, postoje Hrvati kao nacija, postoje Srbi kao nacija. Srbohrvati ne postoje. Postojali su Jugoslaveni, ali srpskohrvatski nije bio jezik čak ni Jugoslavena, nego samo četiriju od tih šest republika', rekao je Krešo dodajući kako se radi o nedorečenom jeziku koji eventualno može funkcionirati kao lingua franca, odnosno zajednički jezik koji koriste govornici različitih materinskih jezika za međusobno sporazumijevanje. Osvrnuo se i na narječja.

'Ijekavskim štokavskim u Hrvatskoj uglavnom govore Srbi. Hrvati štokavci su ikavci ili ekavci', objasnio je, ističući da postoje iznimke. Očekivano, njegove izjave izazvale su burne reakcije i potaknule su žustru raspravu u komentarima.

Inače, s HRT-a su nedavno potvrdili da je Krešo 'najopasniji' lovac, odnosno da ima najveći postotak pobjeda u 'Potjeri'. U 393 emisije u ulozi lovca ostvario je 328 pobjeda i 65 poraza, što je impresivnih 83,46 posto uspješnosti.

Lovac u 'Potjeri' postao je 2016. godine, prije toga se natjecao u brojnim drugim televizijskim kvizovima, a pamtimo ga i kao suvoditelja Antoniji Blaće u kvizu 'Tog se nitko nije sjetio', piše Story.