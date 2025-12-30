LOVA DO KROVA Hrvatskoj stigla 1.1 milijarda eura

Europska komisija danas je Hrvatskoj isplatila sedmu tranšu u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 1,1 milijardu eura, nakon što je Hrvatska uspješno ispunila svih 53 planirana reformska i investicijska pokazatelja, a njihovo ispunjenje potvrdila Komisija, objavilo je Ministarstvo financija.

Riječ je o najvećoj pojedinačnoj uplati iz proračuna Europske unije Hrvatskoj do sada, čime je ukupan iznos sredstava isplaćenih od početka provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti dosegnuo 6,4 milijarde eura, od ukupno 10 milijardi eura koje Hrvatska ima na raspolaganju.

Hrvatska je pritom jedina država članica Europske unije kojoj je dosad potvrđeno potpuno ispunjenje svih pokazatelja u okviru sedam realiziranih zahtjeva, odnosno 100 posto.

Primjeri provedenih reformi i investicija u okviru sedmog zahtjeva za plaćanje obuhvaćaju:

provedbu prvog skupa mjera utvrđenih u novom/petom Akcijskom planu za administrativno rasterećenje poduzetnika u iznosu od 207 milijuna eura

pojednostavnjenje i uklanjanje 62 regulatorna zahtjeva za profesionalne usluge

potporu projektima za komercijalizaciju inovacija

dovršenu nadogradnju 328,1 km nadzemnih vodova visokonaponske mreže i priključenje 1 500 MW kapaciteta obnovljivih izvora energije na mrežu

Integracija pružatelja vodnih usluga

smanjenje udjela komunalnog otpada upućenog na odlaganje na 51 %

obnovu i nadogradnju dvokolosiječne željezničke pruge na dionici Zagreb Kustošija-Zagreb Zapadni kolodvor-Zagreb Glavni kolodvor u duljini od 3,4 km

digitalizaciju 32 javne usluge u poljoprivredi

integraciju elektroničkih javnih usluga u novu mobilnu platformu

donošenje novog Zakona o tržištu rada kojim se povećao iznos i trajanje naknada za nezaposlene, smanjili zahtjevi za ranjive radnike i digitalizirao postupak ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene na temelju provedenih analiza

povećanje ukupnog mirovinskog prihoda i najniže mirovine

digitalizaciju dostupnosti informacija o naknadama iz sustava socijalne zaštite na nacionalnoj razini

razvoj i donošenje Programa obrazovanja odraslih - zelene vještine u građevinskom sektoru za strane radnike iz trećih zemalja