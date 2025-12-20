LOV, ORUŽJE I LUKSUZ Nacional: "Samo jedna lovačka puška Andrije Mikulića doseže 100 tisuća eura"

Nacional u opširnoj analizi piše o dosad nepoznatim detaljima vezanim uz strast bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića prema lovu, koji, prema navodima više izvora, dodatno ukazuju na znatan nesrazmjer između njegovih službenih primanja i imovine.

Kako navodi Nacional, Mikulić je bio izrazito strastveni lovac, a izvori s neposrednim saznanjima tvrde da je raspolagao iznimno skupocjenom lovačkom opremom, uključujući specijaliziranu optiku za noćni lov te oružje čija se vrijednost, ovisno o izvedbi i gravurama, može penjati i do gotovo 100 tisuća eura po komadu. Jedan izvor tvrdi da je nakon njegova uhićenja pronađena upravo takva puška, kao i posebno trenirani lovački pas procijenjene vrijednosti veće od 50 tisuća eura.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nacional dalje navodi kako su svjedoci koji su s Mikulićem sudjelovali u lovu tvrdili da je bio izrazito frustriran ako ne bi odstrijelio kapitalnu divljač. Prema tvrdnjama jednog izvora, u najmanje jednom slučaju, nakon neuspješnog lova, u isto lovište bio je poslan inspekcijski nadzor. Također, prema izvorima Mikulić navodno nije osobno plaćao naknade za odstrel kapitalne divljači, koje pojedinačno mogu iznositi i više od 20 tisuća eura.

Izvori procjenjuju da bi vrijednost Mikulićeve kolekcije lovačkih trofeja mogla nadmašiti vrijednost luksuznih vozila kojima se koristila njegova obitelj. Mikulić i njegova kći koristili su dva vozila marke Range Rover Sport, ukupne vrijednosti oko 200 tisuća eura, dok se spominje i da je njegova bivša supruga vozila luksuzni Audi.

U imovinskoj kartici Mikulić je naveo više komada lovačkog i osobnog oružja ukupne vrijednosti oko 13.150 eura, no izvori iz lovačkih krugova za Nacional tvrde da se stvarna vrijednost njegove opreme ne može svesti na navedene iznose te da bi se eventualno neprijavljeno oružje moglo identificirati prema serijskim brojevima.

Mikulić uhićen 27. studenoga na području Hrvatske Kostajnice. Nakon afere iz 2019. godine, povezane s lovom u baranjskom lovištu Podravlje, nastojao je svoj interes za lov držati podalje od očiju javnosti. U trenutku uhićenja, prema dostupnim informacijama, nalazio se u blizini lovišta na području Zrinske gore, a s njim je u vozilu bio njegov pomoćnik iz Državnog inspektorata.

Ostatak pročitajte ovdje.