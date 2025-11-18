Lopovi upali u spavaću sobu najljepše nogometašice na svijetu, sve su joj izokrenuli

Alisha Lehmann, jedna od najpoznatijih nogometašica svijeta, doživjela je neugodan incident. Provalnici su upali u njezin dom, a o svemu je odlučila progovoriti na Instagramu, gdje je prati više od 17 milijuna korisnika.

Najljepša nogometašica na svijetu, kako joj mnogi laskaju, objavila je snimku potpuno ispreturane spavaće sobe, a unatoč proživljenom stresu i strahu našalila se na vlastiti račun.

"Sljedeći put kad mi provalite u kuću, možete li, molim vas, poslije očistiti? Imam opsesivno-kompulzivni poremećaj", napisala je Lehmann.

Prema pisanju stranih medija, incident se navodno dogodio u njezinoj kući u talijanskom Comu, gdje trenutačno igra za lokalni ženski klub. Policija je odmah pokrenula istragu, no zasad nije poznato što je točno ukradeno niti kolika je materijalna šteta.

Lehmann je u Como stigla iz Juventusa, a tijekom karijere igrala je i za Aston Villu, Everton, West Ham te švicarski Young Boys, piše Gol.hr.