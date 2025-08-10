LOPOVI U AKCIJI Velik broj krađa: Provaljuje se u vikendice i aute, džepari se po plažama

Tijekom 9. i 10. kolovoza na području Policijske uprave zadarske evidentirani su brojni sigurnosni događaji, uključujući jednu tešku krađu, dvije krađe, prometne nesreće i narušavanje javnog reda i mira.

Prema priopćenju policije, 9. kolovoza u Starigradu nepoznati počinitelj provalio je u vikendicu 40-godišnjeg vlasnika te otuđio novac. Procijenjena materijalna šteta iznosi nekoliko stotina eura.

U Biogradu je, između 8. i 9. kolovoza, iz vozila 48-godišnjeg austrijskog državljanina također otuđen novac, dok je na zadarskom Poluotoku 9. kolovoza nepoznati počinitelj ukrao novčanik s dokumentima i novcem 68-godišnjem talijanskom državljaninu. Šteta u oba slučaja procjenjuje se na više stotina eura.

Policija protiv nepoznatih počinitelja podnosi kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru, a izvidi su u tijeku.

U istom razdoblju zabilježena je 21 prometna nesreća, u kojima je jedna osoba teško, a četiri osobe lakše ozlijeđene. Policija je evidentirala i jedno narušavanje javnog reda i mira.

Kaznena prijava zbog krađe na plaži

Policijski službenici PP Biograd proveli su kriminalističko istraživanje nad 56-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine. Sumnjiči ga se da je 8. kolovoza, na plaži u Biogradu, otuđio novac u ukupnom iznosu većem od 600 eura od troje hrvatskih državljana.

Protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog kaznenog djela krađe.