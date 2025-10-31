Lopovi haraju šibenskim područjem: Ukraden skuter u Betini, rampe u Prosici

Šibensko-kninska policija izvijestila je o dvije krađe prijavljene proteklih dana na području županije.

U razdoblju od 28. do 30. listopada u Betini, nepoznati počinitelj ukrao je trailer s vodenim skuterom iz dvorišta kuće u vlasništvu 60-godišnjaka. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisuća eura.

Drugi slučaj zabilježen je 29. listopada u Prosici, gdje je nepoznata osoba demontirala i otuđila dvije drvene rampe u vlasništvu tvrtke iz Biograda, čime je pričinjena šteta od nekoliko stotina eura.

Policija provodi izvide radi pronalaska počinitelja, a protiv nepoznatih osoba bit će podnesene kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.