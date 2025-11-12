Lolić: "Žrnovnica je izgubila godine zbog nemara Grada oko širenja groblja"

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, nezavisni vijećnik s liste Centra, Mario Lolić, upozorio je kako je projekt širenja groblja u Žrnovnici godinama nepotrebno stajao zbog propusta bivše gradske vlasti.

Tema njegovog vijećničkog pitanja bila je dinamika širenja groblja na česticama koje je Grad Split otkupio još 2015. godine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Lolić je istaknuo kako Grad, u razdoblju dok je na vlasti bio HDZ, nije odradio ključan administrativni korak prema državi, što je zaustavilo cijeli proces. "Grad za vrijeme vladanja HDZ-a nije poslao državi dopis da da tabularnu ispravu za upis prava vlasništva na one čestice koje su bile vlasništvo RH, sukladno članku 61. Zakona o upravljanju državnom imovinom. Kako nisu poslali zahtjev, a rok je prošao, trebalo se ići u nagodbu", rekao je Lolić.

Time je, dodaje, Grad doveo sebe i Žrnovnicu u situaciju da se izgubi nekoliko dragocjenih godina, umjesto da se projekt odvija u kontinuitetu.

Bez nagodbe nije bilo ni geodetskog elaborata

Lolić je pojasnio i pravni okvir koji je zaustavio daljnje korake, posebno u kontekstu Zakona o komunalnom gospodarstvu. "Bez nagodbe koja se dogodila s državom za vrijeme bivše gradske vlasti ne bi se mogao izraditi geodetski elaborat evidentiranja izvedenog stanja komunalne infrastrukture, jer se, prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, geodetski elaborat ne može izrađivati za čestice u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske", istaknuo je.

Drugim riječima, dok god čestice nisu bile uredno imovinsko-pravno riješene i upisane na Grad Split, nije bilo pravne mogućnosti da se izradi potrebna dokumentacija, pa tako ni da se krene u konkretnu realizaciju širenja groblja.

Lolić je naglasio i ljudsku dimenziju problema, podsjećajući da iza ovog projekta stoje konkretne obitelji koje već dugo čekaju rješenje. "Iskreno se nadam da uskoro počinje širenje groblja, zbog puno obitelji koje na to godinama čekaju, a već se previše vremena izgubilo nepotrebno", poručio je vijećnik.

Prema njegovim riječima, širenje groblja u Žrnovnici nije tek tehničko ili administrativno pitanje, već pitanje dostojanstva brojnih stanovnika koji su suočeni s nedostatkom grobnih mjesta.

"Simpatično mi je kad gradonačelnik spominje aglomeraciju"

Na kraju svog istupa, Lolić se osvrnuo i na česta spominjanja projekta aglomeracije od strane gradonačelnika Tomislava Šute, uz dozu ironije: "Simpatično mi je kad gradonačelnik Šuta spominje projekt aglomeracije. O tom nekom drugom prilikom", zaključio je Lolić.