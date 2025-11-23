Close Menu

Ljutić danas ide po pobjedu u drugom slalomu sezone

U 10:30

Slalomska utrka Svjetskog skijaškog kupa iz austrijskog Gurgla počinje u 10.30, uz izravan prijenos na Drugom programu HTV-a. Hrvatsku će predstavljati Zrinka Ljutić i Leona Popović.

Prošle subote obje su nastupile u slalomu u finskom Leviju, gdje je Ljutić zauzela šesto mjesto, dok Popović nije uspjela izboriti drugu vožnju.

U današnjoj utrci Ljutić kreće sa startnim brojem 3, a Popović kao 24. skijašica. Prva na stazu ide Švicarka Wendy Holdener, za kojom slijedi Lena Duerr iz Njemačke. Pobjednica Levija, Mikaela Shiffrin, krenut će s brojem 5.

