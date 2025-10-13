Ljuta poruka dočekala vozača iz Splita. On se javio poznatoj stranici: "Sve je falija – niti sam majmun, niti imam motor..."

Jutros se u Splitu dogodila nesvakidašnja situacija koja je ubrzo privukla pažnju stranice Prometne zgode i nezgode. Na vjetrobranskom staklu jednog automobila osvanula je rukom pisana poruka, ostavljena od strane vidno revoltiranog sugrađanina.

Na papiru se nalazila poruka, ispisana krupnim slovima: "Majmune jutros ti je motor slikan na parkirnom mistu, prijavit ću te Split parkingu da ti ukinu preplatu. A ja ću ti motor stavit u Prometne zgode i nezgode i zvat ću ti prometno redarstvo i pauka. Misliš da si najpametniji."

Vlasnik automobila u čudu

Vlasnik vozila obratio se javnosti putem popularne Facebook stranice Prometne zgode i nezgode, kako bi razjasnio situaciju: "Dobar dan, ako možete objaviti, u nadi da će se dotični koji je ovo napisao javiti. Ovo mi je jutros bilo na autu. Sve je falija – niti sam majmun, niti imam motor, niti sam najpametniji, a ne daj Bože da čuvam sebi parkirno misto sa motorom. To mi je dno dna. Vjerojatno me zaminija jer sam ja sinoć pomaka nečiji motor pa parkira auto."