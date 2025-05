Ljudi su prilično iznenađeni. Nisu mogli vjerovati tko se pojavio na Trgu svetog Petra u Vatikanu čekajući novog papu

U četvrtak se u Rimu dogodila scena koju je malo tko očekivao, javlja Daily Mail. Naime, među mnoštvom koje je čekalo objavu novog pape pojavio se ni manje ni više nego Harry Styles, jedna od najvećih pop zvijezda današnjice.

Trogostruki dobitnik Grammyja, 31-godišnji britanski glazbenik, nenametljivo je stajao u publici dok je papa Lav XIV. držao svoj prvi javni govor u ulozi poglavara Katoličke crkve.

Styles se vješto uklopio među običan svijet – siva kapa s natpisom „Techno is my boyfriend“, crne sunčane naočale i plavi kaput. Ni traga zvjezdanom egu, iako je riječ o čovjeku čije se bogatstvo procjenjuje na 140 milijuna dolara.

Britanski pjevač svjedočio je povijesnom trenutku – proglašenju prvog američkog pape u povijesti, nakon što je konklava potrajala dva dana.

Harry Styles spotted in Rome for the new Pope announcement. pic.twitter.com/LqERgA7FNL

— Pop Crave (@PopCrave) May 8, 2025