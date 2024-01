LJUDI REZIGNIRANI JER VLAST NE SPOMINJE BRZU CESTU SPLIT - OMIŠ "Nedosanjane prometnice nema niti u HDZ-ovim predizbornim snovima. To govori sve"

U zadnja dva tjedna, Hrvatske autoceste i Hrvatske ceste pokrenule su sedam velikih natječaja za izgradnju cesta, čija je ukupna vrijednost procijenjena na 893,7 milijuna eura. Ovo predstavlja rekordnu vrijednost natječaja u kratkom razdoblju.

Otvaranje ponuda planirano je krajem ovog mjeseca i sredinom veljače, uključujući izgradnju autocesta prema Dubrovniku te Rupe - Rijeka - Žuta Lokva. Ovi natječaji su među najzahtjevnijima i najskupljima. Raspisivanje natječaja povezano je i s izbornom godinom, u kojoj HDZ planira istaknuti nove infrastrukturne projekte. Očekuju se još veći infrastrukturni natječaji tijekom godine.

Premijer i ministri, očekivano, na veliko se već hvale najavom ovih projekata. Što se tiče Dalmacije, spominje se nastavak izgradnje autoceste od Metkovića do Dubrovnika, te cesta Zagvozd-Imotski.

Ipak, mnogi su zatečeni, ili pak ne, da u ovim velikim planovima opet nema ceste koja bi život značila cijeloj srednjoj Dalmaciji, a to je brza cesta od Splita do Omiša.

Ovo su komentirali iz Saveza Poljica.

"Usprkos neviđenom zauzimanju splitsko-dalmatinskog župana te gradonačelnika Splita i Omiša i načelnika Podstrane i Dugog Rata za prioritetnu izgradnju brze ceste Split-Omiš za koju Hrvatske ceste d.o.o. desetljećima tvrde da je prioritet svih cestovnih prioriteta u Hrvatskoj, ove nedosanjane prometnice nema niti u HDZ-ovim predizbornim snovima što najbolje govori koliko im je zapravo stalo do stanovnika Urbane aglomeracije Splita i njihovih životnih potreba i interesa!

Stoga nam preostaje tek ufanje da će se onaj batrljak od Omiške zaobilaznice u bližoj budućnosti ‘protegnuti’ do Dugog Rata iako bi, s obzirom na to kako je u projektima isplaniran, bolje bilo da ni do toga ne dođe", poručili su na svojoj službenoj stranici.