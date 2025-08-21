Ljubavna priča za pamćenje: Dajana i Vlado kršteni zajedno kao djeca, a 28 godina kasnije izrekli sudbonosno 'da'!

Dajana i Vlado pravi su dokaz da život piše najljepše i najčudesnije priče. Naime, njihova povezanost počela je još u ranom djetinjstvu kršteni su istoga dana, u istoj crkvi i pod istom misom.

Njihovu životnu priču objavio je Studio Karadza na Instagram profilu, ističući kako su se, 28 godina kasnije, ponovno susreli, ali ovog puta pred oltarom, kako bi jedno drugome obećali ljubav i zajednički život.

- Dok smo danas radeći slušali propovijed koju je svećenik uputio ovo dvoje prekrasnih ljudi, za uho je zapela jedna zanimljiva rečenica. Naime, Dajana i Vlado su kršteni zajedno kao mala djeca (isti dan, u istoj crkvi, pod istom misom). A danas, 28 godina kasnije zajedno su došli pred oltar da svoju ljubav obećaju pred Bogom. I zaista, Bog piše zanimljive priče te spaja čudesne puteve u jedno zajedničko putovanje, a mi Vam, dragi Dajana i Vlado, želimo da to putovanje putujete u miru, skladu i ljubavi do kraja života - objavili su na Instagramu.

Studio Karadza je ujedno bio i zadužen za snimanje njihovog vjenčanja, bilježeći svaki poseban trenutak obreda.

