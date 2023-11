LJUBAV JE NA SELU ILI IPAK NIJE? Bahra otkrila razlog odlaska iz showa

"Smatrala sam da mi je već svega dovoljno, odnosno da sam se dobro provela. Sama sam odlučila da želim napustiti farmu. Stjepan mi to nije zamjerio, ali iznenadilo me kada sam doznala da me nije planirao izbaciti. Baš sam se razveselila", rekla je Bahra Zahirović, kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu'. Ona je ta koja je napustila Stjepanovu farmu, i to na vlastitu inicijativu.

Pitali smo je je li joj Stjepan dosad bio najbolji farmer.

"Ne bih htjela osuđivati nikoga, ali Valter mi je bio najbolji dosad. Nedavno sam mu poslala poruku, ali nije mi se javio, no čujemo se ponekad", rekla je Bahra.

Imala je i mnogobrojne ulete

Pohvalila se i brojnim uletima, no kaže kako za to nema vremena.

"Nudi mi se dosta ljudi, ali ne usuđujem se s nikime bližiti jer ne vjerujem ljudima. To mi je pomutnja koja me sputava", rekla je.

Na setu se najviše sprijateljila s Blankom, a Stjepanu se zahvaljuje na odličnom iskustvu, pogotovo na djelu kada su bili na moru.

"Najbolje mi je bilo kada sam bila na moru, kada sam se kupala i sunčala. More je na moje zdravlje jako dobro djelovalo", rekla je Bahra.

Priznaje kako joj je, između Ranke i Ljubice, ipak favorit Ranka te objasnila zašto.

"S njom sam se našla, razgovorale smo o mnogim temama", rekla je.