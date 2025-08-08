Ljeto zabave i tradicije na Drveniku Velikom i Malom

Otočje trogirskog arhipelaga ovog će kolovoza živjeti u znaku glazbe, tradicije i zajedništva. Drvenik Veliki i Drvenik Mali pripremili su tri velika događaja koja će privući i mještane i goste.

Prva na redu je Dječji festival, 8. kolovoza na Drveniku Velikom, kada će mališani preuzeti glavnu pozornicu. Uz nastupe djece i veselu atmosferu, cilj je potaknuti kreativnost i obiteljsko druženje, u duhu otočke zajednice.

Već dan poslije, 9. kolovoza, isti otok postaje domaćin Ribarske fešte. Posjetitelje očekuju domaće riblje delicije, lokalno vino i prizori starog Mediterana, uz nastup Trogirskih kanta koji će večer ispuniti klapskom pjesmom.

Kulminacija ljetnog programa stiže 16. kolovoza na Drveniku Malom, gdje će se održati Zvizda mora – manifestacija koja spaja glazbu, prirodu i otočnu tradiciju. Ove godine zvijezda večeri bit će Alen Nižetić, jedan od najpoznatijih izvođača dalmatinske glazbene scene.

Za sve događaje organiziran je brodski prijevoz, bez potrebe za rezervacijom mjesta. Polasci i detalji programa dostupni su na društvenim mrežama pod oznakom #visittrogir te na službenoj stranici www.visittrogir.hr.