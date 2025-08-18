Ljeto u Zadarskoj županiji: sunce,more i nezaboravni izleti u zaleđe

Brojni sunčani dani, divni gradovi, brojne manifestacije, kristalno čisto more, savršene outdoor aktivnosti, ali i dio pomalo sačuvanog zaleđa u kojem se ljudi sve češće usmjeravaju turizmu nudeći se zaljubljenicima u aktivan odmor pregršt doživljaja-sve je u Zadarskoj županiji. Destinacija koja desetljećima privlači zaljubljenike u sunce, more i fantastičnu prirodu a uz tirkiznu obalu,brojne otoke i prepoznatljive gradske vizure, sve češće nudi i nešto potpuno drugačije: čaroliju zaleđa. Riječ je o biseru Dalmacije mjestu gdje su domaćini gostoljubivi, mirisi autentičnih jela vraćaju u prošlost, a prizori netaknute prirode zauvijek ostaju u sjećanju.
Znate li što je Zadarsko zaleđe?
Zadarsko zaleđe obuhvaća prostranstvo između Jadranske obale i planinskih masiva, a proteže se od Ravnih kotara,Bukovice, Benkovačkog kraja do krajnjih ruralnih dijelova prema unutrašnjosti županije. U ovom oazu ulaze povijesna naselja, vinorodni brežuljci, plodne ravnice te inspirativni prirodni lokaliteti. Zaleđe je prostor karakterističan za iznimnu kulturnu baštinu i ruralni mir, ujedno zadržavajući povezanost s modernim sadržajima i turizmom obale.
OPGovi zadarskog zaleđa okusi, običaji i posebni suveniri
Ljubitelji autentičnog doživljaja i održivog, zelenog turizma pravi su gosti u zaleđu, gdje su domaćini na OPG-ovima čuvari tradicije i okusa ovog kraja. Posjet ovim gospodarstvima omogućuje kušanje domaćih proizvoda, upoznavanje s raznolikim procesima proizvodnje te osjećaj prave seoske gostoljubivosti. U ovoj ih županiji ima dosta povezanih zajedničkim nazivom Welcome-taste & buy, a kako biste ih istražili u potpunosti ali i doživjeli ono najbolje od najboljeg grupirajte ih gledajući kartu. Naime, u radijusu od 10 kilometara možete kušati maslinovo zlato ulje učeći o tome kako se tepa i njeguje maslina kako biste na kraju kušali ulje ovjenčano. Tu možete naučiti i kako se peče kruh, priska, posebna pogača prisnac u kojoj je nekoliko različitih vrsta sira. Ručak ili večeru svakako organizirajte u Lolinoj vatrenici gdje će vam najmlađa kćer vitalnog Lole poslužiti trpezu koju nikad nećete zaboraviti.
Za one koji su poslušali naš savjet i planiraju osjetiti ljepote OPG-ova ovog kraja, evo kako ih istražiti. Primjer neka budu tri OPG-a u odnosu na Biograd n/m, samo desetak kilometara udaljenog od prvih ljepota zaleđa.
- OPG Mate Gašpar (Gornje Ceranje ) simbolizira autentičnost Bukovice. Na imanju će vas dočekati divna mlada obitelj čija će pozornost prvo privući pet sinova od godine do 12 godina koji će zajedno s mamom servirati stol donoseći posebno pripremljenu hranu. Ovdje ćete degustirati janjetinu i teletinu ispod peke, prisku (beskvasni kukuruzni kruh) i tradicionalni slani kolač prisnac. Uz obiteljski stol moguće je uživati u pravim seoskim aktivnostima i upoznati život ruralne Dalmacije iz prve ruke.
- OPG Milenko Zagorac ( POLAČA , Ravni kotari) poznat je po maslinovom ulju. Maslinici se nalaze na obroncima Tinja dajući tako ulje „Olea Tinia“ koje redovito osvaja priznanja za kvalitetu. Moderno uređena kušaonica pruža mogućnost uživanja u maslinovom ulju, domaćem pršutu , panceti, svje
žem siru, kruhu i vinu koje će vam s puno ljubavi poslužiti Vesna Zarorac. Dok kušate sve ponuđeno, učeći o tajnama maslinovog ulja, ovdje ćete čuti divne životne priče o tome kako se spajaju povijest, obiteljske vrijednosti i vrhunski dalmatinski doživljaj.
- Agroturizam ''Lolina vatrenica'' (Šopot kraj Benkovca) sve je samo ne obično imanje. Na vratima vatreice (kuće s kominom gdje se peče riba i meso) dočekat će vas Doris Ćusa, jedna od četiri kćeri legende ovog kraja, danas sedamdesetpetogodišnjeg Lole. Pozvat će vas u konobu te uz svježe pečeni kruh, domaće suhomesnate specijalitete i benkovački prisnac pripremljen po starom receptu započeti svoju degustaciju. Za glavno jelo tu može biti meso ili riba pripremljena pod pekom, a za kraj nešto slatko pripremljeno po pečenom receptu. Posebna atrakcija su magari i njihovo mlijeko, poznato po nutritivnim vrijednostima koje vas čekaju na imanju uz ovu kuću.
Vinske oaze Zadarskog zaleđa
Ljubitelji vina u Zadarskom zaleđu pronaći će brojne vinske ceste i podrume. Posebno se izdvaja Vinarija Škaulj u Nadinu, poznata po organskom i ekološkom pristupu. Vinarija je dobila poseban međunarodni pečat nakon što je, tijekom privatnog posjeta, švedski kralj s kraljicom posjetio imanje. Po kralju je prozvano i specijalno vino, čime je Nadin dodatno dobio na vinskoj karti Europe. Kušanje vina uz domaće zalogaje, stručnu prezentaciju i prekrasan ambijent vinograda, uistinu je iskustvo koje se ne zaboravlja.
Benkovac-jednom mjesečno sajam, svaki dan u mjesecu muzej!
Najpoznatiji i najveći Benkovački sajam održava se svakog 10. u mjesecu i predstavlja nezaobilazni događaj za sve ljubitelje tradicije, domaćih proizvoda i udruženja u Zadars
Cerovačke špilje- prirodno osvježenje i podzemni spektakl
Za kraj idealnog izleta u Zadarsko zaleđe, Cerovačke špilje pružaju savršeno mjesto za bijeg od ljetne vrućine. Smještene na južnim padinama Velebita, ove špilje tiho čuvaju priču dugu tisućama godina- jedno su od najvećih i najljepših speleoloških nalazišta Hrvatske. Unutrašnjost špilje krasi fantastična igra stalaktita i stalagmita, podzemnih dvorana i dramatičnih kamenih formacija. Šetnja osvježenom, tajanstvenom unutrašnjošću špilje prava je avantura, a temperatura je ovdje tijekom cijele godine (ljeti 6 stupnjeva Celzija zbog čega vam je nužna prikladna odjeća i obuća), što ih čini idealnim za posjet i zimi i ljeti. Uz impresivnu prirodnu baštinu, špilje su i važna arheološka nalazišta, brojne izložene kosti prapovijesnih životinja i tragovi praljudi svjedoče o bogatom životu u prošlosti.