Ljeto u Marini: Dani Zagore i nova događanja u Poljicima i na Vrsinama

Ulaz na sva događanja je besplatan

Turistička zajednica općine Marina pripremila je bogat program za nastavak ljeta, a događanja će se nizati od 15. kolovoza do 8. rujna 2025. u sklopu manifestacije “Dani Zagore - Od Gospe do Gospe”.

Tijekom gotovo mjesec dana posjetitelje očekuju raznoliki sadržaji: kulturne večeri, radionice, sportski turniri, dječje aktivnosti i brojni koncerti, a svaka će večer započinjati u 19:30 sati.

Osim glavnog programa, izdvajamo i dva nadolazeća događanja:

  • Ribarska večer u Poljicima, ponedjeljak, 18. kolovoza u 20 sati – prava dalmatinska spiza, glazba i morski ugođaj.
  • Predstava “U sudnici” u izvedbi KUU Mosor iz Gata, utorak, 19. kolovoza u 20:30 sati na Vrsinama – zabavna i duhovita priča koja će nasmijati publiku.

Cijeli program Dana Zagore - Od Gospe do Gospe dostupan je na plakatu, a organizatori poručuju: "Vidimo se u Marini."

