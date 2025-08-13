Ljeto je u punom jeku, a mi vas pozivamo na niz zanimljivih i zabavnih događanja!

TZ Makarska ovog ljeta za vas je pripremila mnogo zanimljivih događanja!
14.08. u 21:00 h, Malakološki muzej
„Pod pariškim nebom“ s Nerom Stipičević — glazbeno-poetsko putovanje kroz šansone, kazalište i književnost u intimnoj atmosferi Malakološkog muzeja.
14.08. u 20:00 h, Trg Kobaca
Zabava za domaće, ali i za goste koji ovih dana odmaraju u Makarskoj. Uz dobru glazbu i dobru spizu, na Noći Zelenke bit će i štandova sa različitim atraktivnim ponudama.
14., 15. i 16.08., Ljetno kino
Filmovi na otvorenom — uživajte u izboru filmova pod zvjezdanim nebom u opuštenoj ljetnoj atmosferi. Karte možete kupiti na ulazu ili na web stranici Kina Mediteran.
15. i 16.08. u 21:30 h, plato Spomenika/Zvjezdarnice
Ne propustite Dane Svemira s predavanjima i promatranjem meteorske kiše Perzeida — prava poslastica za sve ljubitelje astronomije i svemirskih tema!
17.08. u 21:00 h, Kačićev trg
Cubismo donosi vatrene latino ritmove i plesnu energiju! Pripremite se za ples i dobru zabavu uz hrvatski vodeći latino sastav.
18.08. od 19:00 h, Makarska riva
Ribarska večer — uživajte u tradicionalnoj atmosferi i morskim delicijama. Ne zaboravite, zbog događaja vrijedi posebna regulacija prometa.
19.08. u 20:30 h, Trg Hrpina
Koncert: Bogdan Petrović (bariton), Denisa Havlová (sopran), Michaela Krejči (klavijature) i gost večeri Klapa Muccurum – večer klasičnih nota koje ostaju urezane u pamćenje.
Sva događanja osim filmova su besplatna. Vidimo se u gradu!