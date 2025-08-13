Close Menu

Ljeto je u punom jeku, a mi vas pozivamo na niz zanimljivih i zabavnih događanja!

Sva događanja osim filmova su besplatna

TZ Makarska ovog ljeta za vas je pripremila mnogo zanimljivih događanja! 

14.08. u 21:00 h, Malakološki muzej 

„Pod pariškim nebom“ s Nerom Stipičević — glazbeno-poetsko putovanje kroz šansone,  kazalište i književnost u intimnoj atmosferi Malakološkog muzeja.  

14.08. u 20:00 h, Trg Kobaca 

Zabava za domaće, ali i za goste koji ovih dana odmaraju u Makarskoj. Uz dobru glazbu i  dobru spizu, na Noći Zelenke bit će i štandova sa različitim atraktivnim ponudama. 

14., 15. i 16.08., Ljetno kino 

Filmovi na otvorenom — uživajte u izboru filmova pod zvjezdanim nebom u opuštenoj  ljetnoj atmosferi. Karte možete kupiti na ulazu ili na web stranici Kina Mediteran.

15. i 16.08. u 21:30 h, plato Spomenika/Zvjezdarnice 

Ne propustite Dane Svemira s predavanjima i promatranjem meteorske kiše Perzeida — prava poslastica za sve ljubitelje astronomije i svemirskih tema! 

17.08. u 21:00 h, Kačićev trg 

Cubismo donosi vatrene latino ritmove i plesnu energiju! Pripremite se za ples i dobru  zabavu uz hrvatski vodeći latino sastav. 

18.08. od 19:00 h, Makarska riva 

Ribarska večer — uživajte u tradicionalnoj atmosferi i morskim delicijama. Ne zaboravite,  zbog događaja vrijedi posebna regulacija prometa. 

19.08. u 20:30 h, Trg Hrpina 

Koncert: Bogdan Petrović (bariton), Denisa Havlová (sopran), Michaela Krejči (klavijature)  i gost večeri Klapa Muccurum – večer klasičnih nota koje ostaju urezane u pamćenje. 

Sva događanja osim filmova su besplatna. Vidimo se u gradu!

