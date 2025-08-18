Ljetni radioamaterski kamp „Zvjezdano selo Mosor 2025.“

Hrvatski radioamaterski savez u vremenu od 24. do 31. kolovoza 2025. godine organizira sedamnaesti po redu Ljetni kamp za mlade radioamatere „Zvjezdano selo Mosor“.

Kao i uvijek dosad, kamp se održava u zvjezdarnici u Gornjem Sitnom. Namijenjen je mladima do 17 godina, koji žele upoznati radioamaterizam i položiti radioamaterski ispit (P razred), te onima koji već imaju iskustva, ali žele proširiti svoja znanja. U sklopu kampa će biti organizirane različite radioamaterske radionice i tečajevi, od tečaja za P razred, preko škole elektronike i radiogoniometrije, do škole telegrafije.

Voditelji kampa su mentori i instruktori, članovi Hrvatskog radioamaterskog saveza. Tijekom održavanja Ljetnog radioamaterskog kampa Zvjezdano selo Mosor, bit će aktivna postaja 9A0HRS.

Kako bi djeci boravak bio što ugodniji, provest će se i dodatne aktivnosti – od astronomskih promatranja, do izletâ i odlazaka na kupanje. U radu kampa će sudjelovati ukupno 26 polaznika iz RH i BiH-a.