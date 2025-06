Ljeti se prije spavanja tuširate hladnom vodom? Stručnjaci tvrde da to nije dobro

Visoke ljetne temperature mnogima otežavaju spavanje, osobito onima koji se noću nemirno prevrću u krevetu, tražeći način da se rashlade. I dok se mnogima čini logičnim rješenjem stati pod hladan tuš, stručnjaci upozoravaju da ta praksa može imati suprotan učinak.

Ashley Hainsworth, stručnjakinja za spavanje iz britanske tvrtke Bed Kingdom, tvrdi da hladna ili mlaka voda prije spavanja može djelovati stimulirajuće i time otežati uspavljivanje, piše Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Ako se već osjećate svježe i rashlađeno kad legnete u krevet, bit će vam lakše zaspati", objašnjava Hainsworth. "Iako se hladan tuš može činiti kao očit izbor, on zapravo može potaknuti budnost i produžiti vrijeme potrebno da utonete u san."

Vrući tuš kao iznenađujuće rješenje

Suprotno uvriježenom mišljenju, stručnjakinja preporučuje – vrući tuš. Naime, toplina pomaže tijelu da se rashladi tako što širi krvne žile u rukama i stopalima, omogućujući učinkovitije otpuštanje unutarnje topline. Time se snižava temperatura jezgre tijela, što je ključno za lakše uspavljivanje.

I dok neki stručnjaci ostaju pri ideji hladnog tuširanja, navodeći njegove druge zdravstvene prednosti, poput učinka na kožu, cirkulaciju i energiju, jasno je da za bolji san to možda nije najbolji izbor.

Slične savjete dijeli i dermatologinja dr. Shokeen iz kalifornijskog instituta Ocean Skin & Vein. U gostovanju na podcastu Am I Doing It Wrong? portala Huffington Post, rekla je da je hladan tuš idealan za razbuđivanje, poboljšanje cirkulacije i zdravlje kože, ali ne i za opuštanje uoči spavanja.

Alternativni načini za bolji san

Osim tuširanja, Hainsworth predlaže i druge načine kako se rashladiti bez negativnog utjecaja na san. Jedan od trikova je nošenje rashlađenih čarapa. Naime, stopala igraju važnu ulogu u regulaciji tjelesne temperature, pa hlađenje tog područja može pomoći cijelom tijelu da se osjeća ugodnije.

"Ako vam je vruće tijekom dana, stavite čarape u hladnjak nekoliko sati prije spavanja i obujte ih kad legnete – osobito ako ste navikli spavati s čarapama", savjetuje.

Savjeti za odabir odjeće i posteljine

Pri odabiru odjeće za spavanje preporučuje se izbjegavati sintetičke materijale poput poliestera i najlona, koji zadržavaju toplinu i potiču znojenje. Umjesto toga, bolji su lagani i široki komadi od prirodnih materijala poput pamuka ili lana.

Kupka umjesto tuša također može pomoći – osobito ako se želite opustiti nakon dugog, vrućeg dana. Za kraj, stručnjaci savjetuju i da ne zaboravite piti dovoljno vode tijekom dana. Hidrirano tijelo lakše regulira temperaturu i podnosi vrućinu, pa su šanse za mirnu noć veće.

Dakle, iako hladan tuš može osvježiti, kad je riječ o kvalitetnom snu – vrući tuš, prirodni materijali i jednostavni trikovi za hlađenje možda su bolji put do odmorne noći.