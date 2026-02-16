Livajin dres na aukciji. Pogledajte koja mu je početna cijena

Na aukciji je rođendanski dres Marka Livaje u kojem je kapetan Hajduka postigao pogodak protiv Osijeka.

Utakmica je imala poseban simboličan detalj – na dresu je, između logotipa tehničkog sponzora Adidasa i klupskog grba, stajao natpis „115 godina“, u čast 115. rođendana HNK Hajduk, koji je proslavljen 13. veljače. Time je susret dodatno dobio svečani karakter i postao dio rođendanskog obilježavanja koje će navijači dugo pamtiti.

Dres s brojem 10, u kojem je Livaja zabio gol za vodstvo, od danas je dostupan na aukciji putem službene klupske platforme. Prvi krug nadmetanja traje 72 sata, nakon čega slijedi drugi krug, također u trajanju od 72 sata, u kojem će biti ponuđeni i pojedini dresovi pripremljeni za utakmicu.

Riječ je o limitiranim i autentičnim dresovima s obilježjem 115. rođendana kluba, namijenjenima svima koji žele imati trajnu uspomenu na rođendanski tjedan Bijelih.

