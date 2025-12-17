Livajin agent: Ako tu nije sretan, naći ću klub gdje će biti. Nije on problem Hajduka!

Već neko vrijeme se spekulira o tome što će biti s Garciom i Livajom. Čini se da nisu uspjeli naći zajednički jezik, a cijelu situaciju je komentirao i Livajin agent.

"Posao agenta je da svojeg igrača učini sretnim. Ako je Livaja sretan u Hajduku, ja mu moram osigurati najbolje uvjete u Hajduku. Ako nije sretan u Hajduku, moj je posao da mu pronađem sredinu u kojoj će biti sretan. To je sve što vam mogu reći na temu Livaje, produljenja ugovora i njegove budućnosti. Livaja nije i neće biti problem za Hajduk, bez obzira na to što se trenutno događa i kakav je njegov trenutačni status, a klub mora odlučiti kako će dalje", kazao je za 24sata dugogodišnji Livajin agent Vincenzo Cavaliere.

