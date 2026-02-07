Livaja se naljutio nakon izmjene, evo što o tome kaže Garcia

Oba gola pala su u 1. poluvremenu preko Rokasa Pukštasa i Roka Brajkovića. Bijeli su bili bolji suparnik, a onda su u nastavku mirno priveli igru kraju. S nova tri boda momčad Gonzala Garcije kao drugoplasirana zaostaje četiri boda za Dinamom.

Hajdukov trener nakon susreta obratio se medijima na konferenciji za medije. Poručio je: 'Ovdje nikada nije lako, ali nema veze, to je dio iskustva i ne dira me. Bitno je da igrači rade svoj posao, a ostalo ne mogu kontrolirati. Kada si profesionalac, a u nogometu nisu svi i to je problem, ne možeš analizirati sve kroz rezultat jer ako to radiš, upast ćeš u je**nu rupu. Bez obzira na rezultat, situacija je za mene ista.'

O kvaliteti igre rekao je: 'Ovo je nogomet. Vi imate jedno mišljenje, ja drugo. Golovi su bili lijepi, imamo dobre napade, ulazimo s puno igrača u trećinu, ali ja se ne slažem da je 1. poluvrijeme bilo dobro. Bio sam ljut. Dobro smo počeli u posjedu, ali bez posjeda smo bili dobri. Nismo pritiskali kao jedno, puno smo griješili. U nastavku smo bili ujedinjeniji, držali smo suparnika van opasnih zona, nisu imali opasne prilike.'

O nadolazećem derbiju Rijeke i Dinama rekao je: 'Prekrasna utakmica, to su ponajbolje dvije momčadi u ligi, bit će sjajna utakmica. Ja podržavam nogomet.'

O Adrionu Pajazitiju rekao je: 'Mogao sam ga i ranije ubaciti, ali to nije bila laka utakmica za ući s klupe. Kada ubacite nekoga iz veznog reda i ako nije u pravoj formi, lako je pogriješiti i primiti gol. Da sam ga stavio ranije ako nije u idealnoj formi, možda bismo primili gol. Ništa nije crno-bijelo.'

Istaknuo je neke pojedince: 'Ne mislim da je itko odigrao savršenu utakmicu. Bili smo solidni, stoperi osobito, kao i Sigur. Brajković je naporno radio, imao je priliku, zabio i napravio što mora. U trenutku sam osjetio da se predao pa je ušla konkurencija.'

Posebno se osvrnuo na Marka Livaju koji je ponovno zaigrao od 1. minute. Zamijenjen je u 77. minuti i ljutito je reagirao. 'Mislim da se trudio. Od njega očekujemo velike stvari s golom ili bez. Ne mogu kriviti njega za loš presing. Zadržavao je posjed jako dobro, a to nije lako protiv agresivnog suparnika. Nakon nas, Slaven statistički najviše pritišće. Marko nam daje tu mogućnost zadržavanja lopte. Siguran sam da je htio zabiti, on je kompetitivan, ali napravio je sve što momčadi treba. Ja uvijek želim još od njega i on to zna', piše tportal.