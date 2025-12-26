Livaja predvodi ekipu na turniru "Četiri kafića". Donosimo popis igrača

Već drugu godinu za redom humanitarni malonogometni turnir "Četiri kafića" igra se u Kaštelima, a ove godine u dvorani na Sokolani u Kaštel Sućurcu. Ulaznice su po cijeni od 10 eura, a sav iznos od prodaje ulaznica ide za kaštelansku udrugu" Naša dica". U natjecanju se igraju dvije utakmice, a izašao je i popis igrača.

Za Food&bar Gabine nastupit će: Vjekoslav Tomić, Hrvoje Maleš, Hrvoje Milić, Špiro Peričić, Andrija Balić, Marin Oršulić, Kaja Rogulj, Hari Rončević, Josip Božinović, Marko Livaja, Mate Bilić, Jerko Marinić Kragić, Fran Karačić i Lovre Kalinić. Voditelji ekipe su Denis Putnik i Vlatko Đolonga.

Caffe bar Mama predstavljat će se u sastavu : Božidar Radošević, Filip Bradarić, Luka Vučko, Ante Kulušić, Tomislav Bušić, Jurica Vučko, Ivan Rodić, Marijan Budimir, Lovre Čirjak, Drago Gabrić, Roko Brajković, Petar Bosančić, Ante Kavelj i Ante Topić. Voditelj ekipe je Tomo Erceg.

Za Sport caffe Balun igrat će: Karlo Sentić, Gergo Lovrencsics, Tonio Teklić, Ante Vukušić, Marin Ljubičić, Drago Vuković, Mate Antunović, Antonio Klarić Kukuz, Darko Jozinović, Ivan Vuković Giga, Igor Musa, Stipe Bačelić Grgić i Andrija Vuković. Voditelj ekipe je Robert Jarni.

Za B-Cool brewery&pub nastupit će: Žarko Luketin, Branimir Cipetić, Mateo Jurić Petrašilo, Ivan Strinić, Ivan Mamut, Ivan Božić, Anthony Kalik, Sandro Gotal, Josip Skoko, Ivan Katić, Noa Skoko i Marin Stojkić. Voditelj ekipe je Zoran Vulić.

Poznatih nogometnih imena neće nedostajati sutra na Sokolani, a početak turnira je u 16 sati.