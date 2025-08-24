Livaja komentirao žuti karton: "Ma, mlad sudac. Rekao sam mu da čekam Karačića, a on mi da žuti"

Nogometaši Hajduka pobijedili su Osijek na gostovanju na Opus Areni rezultatom 2:0 te su nastavili savršeni početak nove sezone SuperSport HNL-a. Splićani su do četvrte pobjede u četiri kola stigli golovima Marka Livaje i Michelea Šege, kojemu je za gol asistirao baš Livaja. Utakmicu je komentirao Marko Livaja, prenosi Index.

"Mislim da smo dobro ušli u utakmicu i kontrolirali prilike, a zasluženo smo pobijedili. Nismo uspjeli izaći prvih 20 minuta u prvom i drugom dijelu, ali smo na kraju zasluženo pobijedili. Imali smo turbulentno razdoblje na početku sezone, ali ćemo samo rasti", rekao je, pa se osvrnuo na gol i asistenciju: "Napadač živi od golova i drago mi je što sam pomogao momčadi. Drago mi je da smo pobijedili, čeka nas derbi i nadamo se da ćemo pobijediti Rijeku".

Dobio je žuti karton, pa je prokomentirao suca Patrika Pavlešića. "Pa ne znam, mlad sudac... Čekao sam Karačića da dođe, ja mu govorim da čekam Karačića da dođe, on mi da žuti karton. Nema veze", rekao je, pa se osvrnuo na Rijeku: "Rijeka je dobra momčad, pokazali su da su dobri, bit će teška utakmica, imaju Fruka koji može riješiti utakmice, ali igramo dobro i idemo po tri boda."