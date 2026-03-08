Livaja ispao iz prvih 11 Hajduka, ovo je momčad koja će započeti derbi s Dinamom

Poljud je rasprodan, sve je spremno za veliki derbi Hajduka i Dinama, no u redovima Bilih nema mira. Brojni problemi muče trenera Gonzala Garciju koji zbog brojnih ozljeda i suspenzija praktički ne može računati na pola momčadi.

Tako za današnji obračun s Dinamom sigurno nema Sigura i Pajazitija koji odrađuju kaznu za crvene kartone, zbog ozljeda nema Ivušića, Dialloa, Almene i Durdova, a veliko je pitanje hoće li u kadru biti Šarlija.

Uz sve to je momčad Hajduka uzdrmana nakon šokantnog poraza 3:2 u četvrtfinalu Kupa od Rijeke na Rujevici pa je Garcia morao 'kemijati' s početnih 11, a čini se kako su ponovno 'izvisili' kapetan Marko Livaja i Filip Krovinović koji će - kako se sada čini - svoju priliku čekati s klupe, piše tportal.

Sigurno je kako će na golu startati Silić, a stoperski će par činiti Marešić i Raci. Na desnom beku je Hodak, a lijevo Hrgović. U veznom su redu Guillamon, Skoko i Pukštas ispred njih. Na desnom je krilu Brajković, lijevo je Ante Rebić, a u vrhu napada najbolji strijelac Hajduka ove sezone Michele Šego.

Očekivani sastav Hajduka za današnji derbi trebao bi izgledati ovako:

Silić - Hodak, Marešić, Raci, Hrgović - Guillamon, Pukštas, Skoko - Brajković, Šego, Rebić

Tako će dva najiskusnija igrača Hajduka, kapetan Marko Livaja i Filip Krovinović, derbi započeti na klupi za pričuve, a tak ostaje za vidjeti hoće li se Garciji ovo 'kockanje' isplatiti.

Glavni sudac utakmice je Mateo Erceg iz Benkovca, pomagat će mu Ivan Janić iz Iloka i Kristijan Novosel iz Valpova, a četvrti sudac je Patrik Pavlešić iz Duge Rese. VAR sudac je Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca je Goran Pataki iz Đakova.