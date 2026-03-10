LISTA JE DUGAČKA Brojne adrese u Splitu, okolici i Zagori sutra će biti bez struje, evo popisa

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom utorka i srijede ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.
Dračevac
Ulica: Dračevac kod 14 od 9 do 12 sati
Šolta, Nečujam
Ulica: Uvala Piškera 1-7, Uvala Maslenica 1-21, Kamenita 2-10, Strma 1-24, Podrede 1-10 i mjesto Nečujam od 9 do 12 sati
Ulica: Obala sv. Petra od 9 do 10 sati
Split
Ulica: Put Žnjana 12A, B, C, Starčevičeva 25, Starčevičeva 25 od 8.30 do 12.30
Klis
Ulica: Belimovača, Trg Mejdan, Šubića Kliških, Petra Kružića, Kliških uskoka, Pleštinići, Senjska, Kneza Mislava, Radići Mejdanski od 9 do 12 sati
Kaštel Stari
Ulica: Dr. Franje Tuđmana kod 908 od 9 do 13 sati
Prugovo
Ulica: Milini i Put Milina od 9 do 14 sati
Neorić
Ulica: Čelani, Galešići, Jokini, Piplice, Strme, Podgradina, Šuvije, Torine, Vejići, Zubani od 8.30 do 16 sati
Nemira
Ulica: Put Nemire od br. 30 do br. 50 i ulica Ravnice od 9 do 13 sati
Vrpolje
Ulica: Lišnić ,Dragušica od 8 do 14 sai
Gala
Ulica: Mravak i Jagnjić od 8.30 do 14 sati