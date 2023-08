LIPANOVIĆ: "Ipak se kreće, nakon objave 'bijele knjige pristupačnosti' postavljene čak 104 rampe"

Predsjednik Odbora za osobe s invaliditetom Domovinskog pokreta Andrija Lipanović tvorac je Bijele knjige pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Bijela knjiga prekretnica je u borbi za pristupačnost osoba s invaliditetom.

"Po prvi put na jednom su mjestu dokumentirani svi problemi pristupačnosti s kojima se osobe s invaliditetom susreću u kretanju splitskim ulicama i kotarima. U ovaj dokument uloženo je mnogo truda i rada, a na koncu je predana gradonačelniku Ivici Puljku i njegovu zamjeniku Bojanu Ivoševiću. Iako su Puljak i Ivošević pokušali politizirati čitavu priču i Lipanovića proglasiti prije svega političarom, a Bijelu knjigu političkim projektom iako su u njoj isključivo problemi pristupačnosti, pomaka ipak ima. Stvari su se počele mijenjati i to - na bolje!

Prema Lipanovićevu uvidu od trenutka objave Bijele knjige do sada su u Splitu i Podstrani postavljene čak 104 rampe za OSI. I to 99 rampi u gradu Splitu i 5 rampi u Podstrani", objavili su na Facebook stranici Domovinskog pokreta Splitsko-dalmatinske županije.

U nastavku su nadodali i ovo:

"Pedantni Lipanović je tako pobrojao i popisao aktivnosti gradskih kotara i Grada po pitanju pristupačnosti OSI:

- Inicijativom Ivane Franić (DP) i predsjednika kotara Trstenik, Damira Barbira, postavljeno je 11 rampi u Kotaru Trstenik

-Inicijativom marka Klarića (DP) u Kotaru Meje postavljene su dvije rampe te jedna pomična rampa na ulazu u prostore gradskog kotara Meje

- Inicijativom Ante Loze (DP) predsjednika Kotara Bačvice postavljene su dvije rampe u ovom gradskom kotaru, ali i jedna rampa koja je bitna zbog silaska na samu plažu Bačvice

- Inicijativom Ivane Zelić (HDZ) predsjednice Kotara Split 3 - postavljena je 1 jako bitna rampa

- Svakako je za pohvalu inicijativa Ante Milića (HDZ) predsjednika Kotara Pujanke koji je postavio 39 rampi u ovom kotaru te na taj način u potpunosti ispuni ciljeve iz Bijele knjige

- Inicijativom Ivana Bikića (HDZ) Kotar visoka postavljeno 8 rampi

- I Ivica Grubišić Gire iskazao se na Sirobuji postavivši 16 rampi u kotaru kojem je načelu

- Svoj obol ispunjavanju ciljeva iz Bijele Knjige dao je i Kotar Gripe, inicijativom Karla Pilka (SDP) postavljeno je 6 rampi u ovom gradskom kotaru

- Andrija Šakić (DP) i Snježana Šago (Centar) zaslužni su za pokretanje inicijative postavljanja rampe za pristup RTV Centru

- Ne treba preskočiti ni Grad Split - postavili su ukupno 12 rampi - 8 rampi na križanju kod novog rodilišta, 2 rampe kod Caffe Bara Hazarder i 2 rampe na početku Vukovarske.

- Također, inicijativi se priključila i Općina Podstrana koja je na svom području postavila 5 rampi.

Početak realizacije jednog ovakvog, sveobuhvatnog, projekta dokaz je kako se stvari u ovom gradu mogu rješavati i krenuti naprijed. Potrebna je samo upornost, volja i vjera u cilj. Ukratko, potreban je po jedan Andrija Lipanović za svako područje javnog života u Splitu", zaključili su.