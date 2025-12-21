Lions klub Trogir razveselio štićenike Doma i pomogao slabovidnim obiteljima

U blagdansko vrijeme, kada je potreba za blizinom i pažnjom najveća, Lions klub Trogir organizirao je susret koji će se dugo pamtiti. Članovi kluba i njihovi prijatelji posjetili su Dom za odrasle osobe u Trogiru te božićnim darovima, glazbom, domaćim kolačima i druženjem razveselili 83 štićenika.

Lions klub Trogir već četvrtu godinu zaredom uoči Božića daruje korisnike ovog Doma, a članovi ističu kako ih svake godine dočekuje sve veselija i opuštenija atmosfera, ispunjena povjerenjem, bliskošću i radošću susreta.

Korisnici Doma ovaj dan iščekuju s posebnim veseljem – kao djeca – a i ove godine prostorom su se širili smijeh, pjesma i iskrene poruke prijateljstva te lijepe želje povodom nadolazećih blagdana i Nove godine. Iako je posjet zamišljen kao dar štićenicima, članovi Lions kluba ističu kako su upravo oni otišli ispunjeni i obogaćeni tim susretom.

Posebna vrijednost ove humanitarne akcije bila je u personaliziranim božićnim poklonima. Na temelju liste želja koju su štićenici sami sastavili, darivani su slatkiši poput napolitanki i keksa, kava, higijenske potrepštine, lakovi za nokte, ogrlice, vjerski predmeti, sportska obuća i druge sitnice koje život znače.

Uz ovu akciju, Lions klub Trogir donirao je i dvije kuhinjske vage obiteljima čiji su članovi dio Županijske udruge slijepih Splitsko-dalmatinske županije. Zbog zdravstvenih ograničenja, slijepe i slabovidne osobe koje vole pripremati kolače i hranu susreću se s velikim izazovima, a specijalizirana pomagala izrazito su skupa. Upravo zato ova donacija ima posebnu praktičnu i životnu vrijednost.

Predsjednica Lions kluba Trogir, Sandra Mrčela, zahvalila je svim članovima i prijateljima kluba koji su sudjelovali u akcijama dobrote, naglasivši kako je u središtu svakog djelovanja – čovjek i potreba da bude viđen, poštovan i uključen.