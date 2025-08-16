Lilin bend zapjevao: 'Imala je oči boje vena, boje Dinama'. Pogledajte kako ih je ispravila

Lidija Bačić Lile na društvenim mrežama podijelila je video iz automobila u kojem se, u društvu članova svog benda, zabavlja pjevajući poznati hit: "Imala je oči boje vena, boje vena, boje Dinama..."

Kada su članovi benda zapjevali krivi stih, pjevačica ih je uz smijeh ispravila: "Dunava ljudi, opet krivo pivate."

U opisu videa na Facebooku otkrila je da na svakom koncertu voli zbijati šale na račun sportskog rivalstva između Dinama i Hajduka.

"Uvijek se s bendom i publikom na svakom koncertu šalim na temu Dinama i Hajduka – tko je glasniji. Malo pjesma Marina, pa malo 'Ništa kontra Splita'… To je simpatično rivalstvo pjesmama, a ne sukob. I publika i ja smo uživali sinoć. Pa ne bih izvodila tu pjesmu da mi smeta, hahah… Večeras koncert u Svibu," poručila je Lile.