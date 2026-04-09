Lik vozio na zadnjem kotaču kad ga je policija pokušala zaustaviti. Sišao s motora i dao se u bijeg...

Policijski službenici Postaje prometne policije u utorak, 7. travnja, postupali su prema 31-godišnjem vozaču motocikla.

On je navedenog dana oko 19.05 sati u Stobreču vozio motocikl na zadnjem kotaču i odbio se zaustaviti na naredbe policijskog službenika izražene pomoću svjetlosnih signala, a nakon što se zaustavio i sišao s motocikla, pokušao je pobjeći. Policijski službenici su ga zaustavili i uhitili, a daljnjom provjerom utvrđeno je da je vozio motocikl prije stjecanja prava na upravljanje vozilima bilo koje kategorije.

Budući da je muškarac ponavljač u činjenju prometnih prekršaja, isključen je iz prometa, zadržan i sljedećeg dana priveden nadležnom sudu.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i novčana kazna. Sud ga je pustio na slobodu, dok će presuda biti donesena naknadno.