Lik upao čovjeku u kuću u BiH. Ubio dvoje ljudi, jedna osoba ozlijeđena

U Bosanskom Šamcu večeras se dogodilo dvostruko ubojstvo. Još jedna osoba je ranjena.

Pripadnici Policijske uprave Bijeljina intenzivno tragaju za ubojicom, javlja Klix.ba. Identitet ubojice poznat je policija.

Ozlijeđena osoba je prevezena u zdravstvenu ustanovu u Doboju radi ukazivanja liječničke pomoći. O zločinu je obaviješten dežurni tužitelj Okružnog javnog tužiteljstva Doboj.

Klix.ba neslužbeno doznaje da je naoružani muškarac došao u privatnu kuću u kojoj je ranio vlasnika te ubio muškarca i ženu koji su bili u gostima.